Álvaro Arbeloa y su unión vital con Salamanca, donde nació por casualidad por la profesión de su padre

Los fantasmas parecían desvanecidos, pero nada más lejos de la realidad. El Real Madrid comunicó por sorpresa esta pasada tarde del lunes la destitución, por mutuo acuerdo, de su entrenador, Xabi Alonso. Un movimiento en el banquillo que, aunque filtrado en algunos tramos, no parecía que fuera a darse en estos momentos a pesar de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

Pero se dio. Y esto le ha abierto la puerta de dirigir al primer equipo blanco a Álvaro Arbeloa. Lo que no muchos saben es que el exfutbolista y hasta ayer entrenador del Real Madrid Castilla, filial de los vikingos, no nació en Zaragoza, lugar donde, no obstante, sí se crió y empezó a dar sus primeras patadas a un balón.

Nació en Salamanca y de casualidad. La profesión de su padre, Agustín Arbeloa, que era comercial, llevó a la familia de Álvaro a vivir una infancia plagada de mudanzas. Antes de la ciudad charra estuvieron en la capital española, donde nacieron los hermanos mayores del entrenador del Real Madrid, y después en Palencia, según ha contado el propio Álvaro en diversas entrevistas.

Tras ello llegaron a Salamanca, donde nació Álvaro y residió los dos primeros años de su vida. En esta etapa tan prematura no pudo desarrollar grandes raíces, pero quedó para siempre ligado vitalmente a la ciudad charra. Acabaron trasladándose a Valladolid y ya después se marcharon a Zaragoza, cuando Arbeloa tenía 4 años, y allí el exfutbolista forjó su infancia.

El reto de Arbeloa

Álvaro Arbeloa llega al banquillo del equipo de fútbol más laureado de la historia en un momento deportivo difícil. La destitución de Xabi Alonso, cuestionado principalmente por no haber podido gestionar un vestuario plagado de egos, deja al salmantino con el principal reto de poder reconducir a las estrellas del Real Madrid.

El entrenador blanco contará con la calidad de jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo o Federico Valverde, entre otros, pero también deberá saber encajar sobre el terreno de juego a todas estas figuras acostumbradas a ganar y no tanto a vivir momentos inestables como el que atraviesa actualmente el Real Madrid.

El reto llega, además, en la fase incipiente de su carrera como entrenador. Arbeloa no es un técnico con gran experiencia, sino que es un míster de la casa, del club, donde ha desarrollado toda su formación en los banquillos.

También ha sido leyenda del Real Madrid como jugador, siendo parte de la plantilla en una de las etapas más exitosas de toda su historia entre 2009 y 2016. Llegó a disputar con los madrileños un total de 238 partidos y ganó ocho títulos, entre los que destacan dos Copas de Europa y una Liga, por lo que sabe, aunque igual que lo sabía Xabi Alonso, cómo funciona el vestuario blanco.

Tras retirarse como jugador en 2017 después de una última breve etapa en la Premier League, regresó al Real Madrid ya con las botas colgadas y como representante del club.

En 2020 inició su andadura en los banquillos con el Infantil A del Real Madrid. De ahí pasó al Cadete A en la siguiente temporada hasta acabar en 2022 en el Juvenil A, equipo al que ha dirigido hasta el año pasado, cuando ya se hizo cargo del Real Madrid Castilla.

Arbeloa forma parte del último nutrido grupo de exfutbolistas que han pasado del terreno de juego a los banquillos. Integrante también de aquella Selección Española que ganó la Eurocopa en 2008 y 2012 y el Mundial en 2010, busca ahora desarrollarse como entrenador profesional debutando en el que es, posiblemente, el banquillo más codiciado del mundo del fútbol.