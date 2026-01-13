Adri, viajero, salió de casa con 25 años y regresará con 28 tras 1.000 días de vuelta al mundo: "Ya estoy en tierras europeas"

Justo cuando se cumplan 1.000 días, Adrián Lafuente volverá a su casa en La Alberca (Salamanca) tras su particular vuelta al mundo que inició con 25 años y acabará con 28. El joven nacido en México, pero vinculado a la localidad charra durante toda su vida, ya ha puesto fecha final a su aventura una vez ha alcanzado hace escasos días territorio europeo.

En conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, el joven desvela que volverá a La Alberca el próximo 28 de febrero, después de que iniciara su viaje el 5 de junio de 2023. Bajo el paraguas del proyecto Kune, relacionado con la sostenibilidad ambiental, social y económica y que emprendió junto a su amigo italiano Tommaso Farina, ha recorrido más de 120.000 kilómetros y en torno a 40 países.

La última vez que este periódico habló con Adrián se encontraba aún en Laos (Asia), en octubre de 2025. Pero a finales de la semana pasada Adrián volvió a entrar en "tierras europeas" después de cruzar China de sur a norte, Mongolia y Rusia. Este último país, donde ha recurrido al "mágico" tren Transiberiano, ha sido "algo complicado" para el joven dada la situación geopolítica actual, todavía en ebullición por la invasión a Ucrania. "Se ha notado viajando", reconoce.

Adrián ha podido viajar en el Tren Transiberiano Foto cedida

A su vuelta, de lo que más ganas tiene Adrián es la "comida rica" de La Alberca, sentarse en un "poyo" del pueblo, ver a su familia, poder dormir y "hacer lavadoras bien", señala entre bromas. También cambiar de ropa, ya que lleva estos dos años y medio con la misma, o "pisar el freno e ir con menos prisa para disfrutar de las cosas pequeñas".

Por supuesto, a nivel social también tiene muchas ganas de poder tomar "un café con los amigos" o dar un paseo con sus abuelos.

El proyecto Kune

El viaje comenzó junto a su amigo Tommaso, pero en marzo de 2025 separaron sus caminos en Australia para emprender cada uno nuevas etapas en sus vidas. Mientras el italiano quería pasar más tiempo en el país oceánico, el salmantino de adopción optó por continuar la travesía por Asia para ir encaminando así la vuelta a Europa.

No obstante, ambos continúan coincidiendo con la idea con la que se concibió Kune, que es la sostenibilidad a todos los niveles. Adrián ha cruzado océanos a vela, se ha movido siempre que la ocasión lo permitía haciendo autostop y solamente ha recurrido a ferris o autobuses cuando era necesario por razones logísticas o de seguridad.

Una de las partes más complicadas para el joven albercano ha sido cruzar Rusia Foto cedida

Cabo Verde, Martinica, Polinesia Francesa, Aruba, Vanautu, Malasia o Samoa son algunos de los países que este viajero ha podido conocer. A nivel de continentes, ha recorrido América del Sur, Europa, Oceanía, África y Asia.

El objetivo de Kune era "mostrar que todavía hay un poco de esperanza en vivir en simbiosis y armonía con la naturaleza y nuestro planeta", según relataba en una entrevista hace en junio de 2023 con este periódico.

En su vuelta al mundo han sido tres los objetivos que han marcado el viaje. El primero de ellos era descubrir iniciativas de diferentes instituciones referentes en sostenibilidad a nivel gubernamental, empresarial o entidades sociales.

Transmitir y difundir esta información era el segundo de los objetivos, por lo que crearon el perfil de @project_kune en Instagram. Por último, el joven albercano ha pretendido concienciar a la sociedad ante un "vacío muy importante entre científicos y expertos en la materia, y la gente".

Todo ello en su conjunto conformaba la misión última de Kune, que era "promover soluciones e iniciativas sostenibles positivas". Una sostenibilidad, no obstante, que no es solo medioambiental, sino que también responde a nivel social y económico, según incide el joven.

Evitar los aviones como medio de transporte no era solamente una razón medioambiental, ya que los viajes terrestres y marítimos también le han permitido entremezclarse con la gente local de los distintos países. Además de no contribuir a la emisión de más CO2 a la atmósfera, con acciones como el autostop, que son viajes ya programados y que iban a realizarse, también ha podido conocer la antropología de los territorios.

Adrián en una zona abandonada de la Gran Muralla china Foto cedida

La vuelta al mundo no ha estado exenta de dificultades, ya que Adrián también ha cruzado océanos, en viajes de varios meses, a vela, con los riesgos que ello conlleva. Uno de los más duros fue el Pacífico, entre Panamá y Australia.

Duró 5 meses y lo hicieron junto a un capitán australiano. Durante la travesía tuvieron que convivir con una tormenta de 12 días de la que no conseguían salir y fue un momento en el que a nivel mental Adrián lo pasó "bastante mal".

Además de invertir todos sus ahorros, unos 17.000 euros, Adrián ha podido vivir estos dos años y medio con el apoyo de patrocinadores, donativos, el dinero recaudado en un crowdfunding, intercambio de favores y realización de trabajos temporales en algunos de los destinos.

Ahora, regresa a su casa en La Alberca justo el día que cumplirá 1.000 días dando la vuelta al mundo. Un viaje lleno de simbolismo que, como no podía ser de otra manera, quiere culminar con esta cifra redonda el próximo 28 de febrero.