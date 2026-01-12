El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación

Salamanca invierte 3,7 millones en el centro Ciudad del Talento para atraer emprendedores, empresas y empleo

Según García Carbayo, será "un punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza" para la capital charra.

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 3,7 millones de euros a la creación del centro Ciudad del Talento, un nuevo espacio tecnológico e innovador diseñado para potenciar la creación de empresas, atraer talento y generar empleo.

El alcalde Carlos García Carbayo ha presentado hoy el proyecto, que se ubicará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí y tendrá un plazo de ejecución de un año.

Desde el Consistorio recuerdan que el centro se suma a otras instalaciones de la ciudad, como el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA y la incubadora biosanitaria ABIOINNOVA.

Todas ellas forman parte de Salamanca Tech, la identidad que posiciona a la ciudad como referente en innovación, tecnología, investigación y talento.

Según García Carbayo, el Ciudad del Talento será "un punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para Salamanca".

El Ayuntamiento cree que este proyecto intensifica la estrategia de diversificación económica de la ciudad basada en innovación y tecnología.

El edificio, con 1.483 metros cuadrados, ofrecerá recursos, asesoramiento especializado y espacios colaborativos para conectar personas, ideas y proyectos. Estará abierto a estudiantes, profesionales, emprendedores, nómadas digitales y ciudadanía en general.

El alcalde charro ha subrayado tres objetivos principales: "impulsar el talento local y al mismo tiempo atraerlo de otros puntos de España y del mundo. Fomentar la innovación y el emprendimiento. Y conectar empresas, instituciones y ciudadanía".

Espacios y servicios del centro

Los estudiantes y jóvenes talentos contarán con una tecnoteca que combina tecnología, formación y creación. Ofrecerá recursos digitales, préstamo de material tecnológico, talleres y mentoría.

Los usuarios podrán aprender los últimos avances tecnológicos y transformar sus ideas en prototipos, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico.

Los emprendedores dispondrán de un espacio de coworking para probar prototipos, recibir retroalimentación y preparar lanzamientos de productos y servicios.

Podrán trabajar en comunidad, compartir ideas y recibir apoyo técnico y estratégico en un entorno orientado a convertir ideas en soluciones reales.

Empresas y profesionales tendrán un área de networking, incubación, aceleración y transferencia tecnológica. Incluye salas de reuniones, foros sectoriales y espacios para presentaciones y colaboraciones estratégicas, pensada para empresas consolidadas, PYMES y profesionales que buscan innovar y conectarse con talento y tecnología.

Una de las apuestas más ambiciosas será el coworking flexible para nómadas digitales. Ofrecerá conectividad, asesoría y facilidades para el asentamiento de ‘startups’ extranjeras, atrayendo talento global y permitiendo que profesionales trabajen, colaboren y desarrollen proyectos desde Salamanca.

El centro también acogerá el proyecto piloto Trust, destinado a modernizar y agilizar los servicios de atención a la dependencia mediante digitalización, automatización de tareas y tecnología avanzada para el apoyo integral a cuidadores.

Para la ciudadanía, se habilitará un espacio de conexión con un ‘showroom’ interactivo, actividades tecnológicas, salón de actos para charlas, exposiciones y eventos.

Finalmente, el Ayuntamiento explica que ConectaTech permitirá acercar la innovación a los vecinos, convirtiendo la tecnología en una experiencia accesible y participativa.