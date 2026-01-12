Dos personas atrapadas y heridas tras volcar con su coche en Garcibuey: fueron liberados por los bomberos

Dos personas, un hombre de 78 años y una mujer de 75, han resultado hoy heridas tras el vuelco de un turismo sobre las 11:10 horas de este lunes en el kilómetro 37 de la SA-220, dentro del término municipal de Garcibuey.

Según informó el 112 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y los Bomberos de la Diputación, que tuvieron que intervenir para liberar a las víctimas, que habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Emergencias Sanitarias también movilizó una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. En el lugar, el personal sanitario atendió a ambas personas, que tuvieron que ser trasladados posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.