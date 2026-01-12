El calvario de Manuel, alcalde de una pedanía de Salamanca amenazado por vecinos: "Mi hijo de 7 años no puede dormir"

Primero fueron llamadas amenazantes y el sábado pasado pintadas en su coche particular. El alcalde pedáneo de Águeda, Manuel Martínez (Partido Popular), lleva meses sufriendo una serie de amenazas, según ha relatado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, y que ya ha denunciado ante la Guardia Civil de Salamanca.

Manuel Martínez asegura que los autores de estos actos son un grupo de vecinos y que se iniciaron a finales de octubre. "Recibí tres llamadas con número oculto, amenazándome de que me fuera de la alcaldía, de que me fuera del pueblo, que soy un hijo de puta, acordándose de la familia", relata el alcalde.

Este hombre lleva ejerciendo como alcalde en la pequeña pedanía de Ciudad Rodrigo desde 2023 y asegura que hasta octubre su legislatura había transcurrido con tranquilidad.

Según explica, las primeras tiranteces surgieron tras la realización de varias obras en el pueblo, como la construcción de una pista de petanca, la reforma de la parte superior del ayuntamiento y la colocación de contenedores en orden.

El alcalde pedáneo asegura que, por aquel entonces, varios vecinos criticaron en grupos de WhatsApp que el Ayuntamiento se quedaba con las comisiones o que las obras se hacían de manera interesada.

Pero según su relato, los verdaderos problemas comenzaron tras la solicitud de un grupo de vecinos para utilizar unas instalaciones municipales, para reuniones y actos sociales, un uso que se venía realizando de manera habitual en los últimos años.

El conflicto surgió cuando el ayuntamiento pedáneo decidió fijar una cuota de 50 euros por el uso del local, destinada a cubrir gastos de luz, agua y mantenimiento.

"Cuando les pedimos la cuota, empezaron las llamadas anónimas", indica Manuel Martínez. Posteriormente, el conflicto ha ido escalando hasta un acto vandálico en su coche particular el pasado sábado, el cual ha aparecido pintado con spray con las siglas HP.

El alcalde pedáneo asegura que también se han visto implicados la secretaria del pueblo y que el grupo de vecinos ha cuestionado su gestión a través de medios de comunicación y mensajes a periodistas.

Manuel Martínez recalca que en su legislatura se han celebrado varias reuniones vecinales y se han presentado las cuentas del pueblo, algo que, según él, no ocurría desde hace décadas. "Muchos vecinos nos han dado la enhorabuena porque hacía 30 años que no veían las cuentas", defiende.

"Mi hijo no puede dormir"

Una indeseada situación que está afectando también directamente a la familia del alcalde. Manuel Martínez asegura que su hijo de siete años "no puede dormir, está toda la noche llorando y con pesadillas". De hecho, este lunes, el pequeño "no quería subirse al coche con la pintada porque tenía miedo de la gente".

Y el propio alcalde reconoce haber pasado dos noches ingresado en el Hospital de Salamanca debido a la ansiedad generada por las amenazas. "Estoy medicado y lo estoy pasando muy mal por todo esto", recalca.

Su denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil y la Policía Local de Ciudad Rodrigo. En ella, Manuel Martínez asegura que ha aportado pruebas, como fotografías y mensajes, para acreditar las amenazas y los actos vandálicos.

El coche particular de Manuel, con la pintada donde se puede leer HP Cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sin embargo, considera que el conflicto refleja problemas estructurales del municipio. "Águeda tiene muchos marrones", asegura.

Tanto es así que llevaban "diez años sin un secretario", y ha sido gracias a una vecina, que ese puesto se ha ocupado recientemente, "casi como favor personal para ayudarnos a sacar adelante las cosas del pueblo", indica.

El alcalde ha planteado la posibilidad de que Águeda sea absorbida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, aunque reconoce que el proceso es complicado por motivos legales.

El coche vandalizado de Manuel Cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Manuel Martínez mantiene su compromiso con la gestión local pese a las amenazas, pero subraya el impacto que la situación tiene en su salud y en la de su familia: "Quieres hacer algo con el pueblo y acaba costándote la salud", concluye.