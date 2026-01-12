El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo anima a sus vecinos a visitar Fitur fletando un autobús a 20 euros por persona

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo anima a sus vecinos a participar en la Feria Internacional de Turismo 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema, Madrid, ofreciendo un servicio de autobús para facilitar su asistencia.

La iniciativa permitirá a los mirobrigenses conocer de primera mano la oferta turística de la ciudad y su colaboración con la localidad portuguesa de Almeida.

El transporte se realizará el sábado 24 de enero, con salida a las 7:00 desde la estación de autobuses y regreso sobre las 20:00 horas con un precio de 20 euros por persona.

La inscripción deberá realizarse en la Tesorería municipal, proporcionando nombre, apellidos, DNI y un número de teléfono para posibles comunicaciones.

Los asientos se asignarán por riguroso orden de inscripción, y el importe abonado solo será reembolsable por causa justificada y debidamente documentada.

El Ayuntamiento destaca que esta participación en Fitur, junto a la ciudad portuguesa de Almeida dentro del Consorcio Transfronterizo, representa, según el Ayuntamiento, "una oportunidad única para mostrar la riqueza cultural y turística de Ciudad Rodrigo".