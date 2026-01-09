Salamanca estrenará un nuevo y moderno centro de salud: 1.679 m² y sala de lactancia o fisioterapia

Imagen del nuevo centro de salud que se estrenará en Salamanca. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha presentado este viernes, 9 de enero, las características técnicas y asistenciales que va a tener el nuevo centro de salud San José – El Zurguén, en Salamanca.

Se trata de un espacio asistencial que va a suponer una inversión aproximada de 5,7 millones de euros, incluida la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y el equipamiento.

También ha informado de que dispondrá de un total de 1.679 m² de superficie útil, lo que significará un incremento del 68 % con respecto al centro actual.

Los datos de la inversión que va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para la construcción de este nuevo espacio asistencial en Salamanca se resumen en 205.216 euros para la redacción del proyecto y dirección facultativa, 5.111.988 euros previstos inicialmente para las obras, y 380.000 euros para el equipamiento tecnológico y mobiliario.

Características del nuevo centro de salud

El nuevo centro dará servicio a vecinos de los barrios de San José (donde se encuentra el actual) y también a los de Zurguén, la Vega, el Tormes y el Teso de la Feria. Este proyecto no supone ningún cambio del mapa sanitario actual en la ciudad de Salamanca, ya que el nuevo centro asumiría, en principio, la misma población que actualmente atiende la Zona Básica de Salud de San José (unas 12.600 tarjetas sanitarias).

El actual centro de salud tiene apenas 1.000 metros cuadrados, en comparación con el futuro edificio, que tendrá una superficie de 1.679 m². Como novedad, crece en número de consultas y salas de técnicas, y se incorpora una unidad de Fisioterapia y un Soporte Vital Básico de Emergencias Sanitarias.

Con la construcción del nuevo Centro de Salud de San José-El Zurguén se conseguirán importantes mejoras en varios aspectos como en la accesibilidad y cercanía, al ubicarse en un punto intermedio de los barrios a los que dará cobertura.

Las instalaciones serán más modernas y cómodas gracias a la eficiencia energética. Habrá mayores espacios para consultas y zonas comunes, con menos alturas construidas y también nuevos servicios, como fisioterapia, sala de lactancia, sala de procedimientos técnicos (ecografía, retinografía, monitorización ambulatoria de la presión arterial, prueba para detectar la enfermedad arterial periférica, aseo con equipamiento para pacientes ostomizados o cambiador de bebés).

Distribución de espacios

En primer lugar habrá una zona de acceso de 130 m² con recepción, mostrador de cinco puestos, despachos de administración y el archivo de la zona básica de salud. Además, se va a incluir una zona de apoyo administrativo, con 125 m² previstos, que tendrá despachos para los responsables del centro, una biblioteca/sala de reuniones y sala de docencia/conferencias.

El espacio previsto para consultas será de 751 metros cuadrados útiles, y tendrá nueve salas para medicina de familia y comunitaria; otras nueve para enfermería de familia; dos para pediatría; dos para enfermería pediátrica; una sala de lactancia con cambiador para bebés; cuatro consultas polivalentes; una más de técnicas y curas y dos de procedimientos técnicos, así como una amplia zona de espera.

Además, el edificio incluirá una Unidad de Atención a la Mujer de 107 metros cuadrados –con consulta de matrona, sala de usos múltiples y vestuario adaptado con aseo–, así como la nueva unidad de fisioterapia/rehabilitación, que dispondrá de 143 m², y contará con consulta y sala para fisioterapia, tres boxes, almacén, vestuarios y zona de espera propia.

Se prevé también un área de extracción de muestras (70 m²) con laboratorio y zona de espera propia, sala para lencería y autoclave, y zona de espera accesible desde el exterior.

Habrá también una unidad de soporte vital básico aneja al centro de 145 metros cuadrados, con garaje para ambulancia, zona de descontaminación, vertedero/lavadero y salas de estar y descanso para el personal de emergencias sanitarias.

Por último, toda la zona destinada a servicios tendrá 208 metros cuadrados, y en ella estarán los almacenes generales, aseos públicos, vestuarios para el personal o las instalaciones térmicas, eléctricas y de agua.

Distribución

Según las directrices del plan funcional, el edificio tendrá forma de prisma y contará en su centro con un gran patio acristalado y protegido superiormente, así como con un gran lucernario sobre el vestíbulo, contando como acceso una plaza a modo de soportal que recoge los valores de la arquitectura tradicional del barrio en el que se integra.

En la planta baja se situarán aquellos espacios relacionados con una mayor afluencia de usuarios, como la nueva Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación, la Unidad de Atención a la Mujer, así como la zona de extracciones y también los asociados a pediatría, con el fin de facilitar la movilidad y accesibilidad.

En la planta primera se encontrarán las consultas de Atención Primaria, tanto de medicina como de enfermería, situándose alrededor del patio central, y los espacios destinados al soporte vital básico tendrán independencia estructural para no interferir en la funcionalidad del centro.

La naturaleza también estará presente en las cubiertas, con especies vegetales de bajo consumo en agua y sencillo mantenimiento, mientras que, para la envolvente del edificio, se contará con ladrillo caravista blanco, propio de la zona. La elección de los materiales y sistemas constructivos responde a criterios de eficiencia energética y durabilidad.