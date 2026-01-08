Salamanca apuesta por el conocimiento y la innovación para atraer inversión e impulsar la llegada de nuevas empresas

Salamanca Tech pone en marcha el ciclo ‘Encuentros de Innovación’ como antesala a la celebración de la tercera edición del Salamanca Tech Summit, que va a tener lugar en el Palacio de Congresos entre el 15 y el 17 de abril.

Una serie de encuentros en los que se va a dar voz a los seis ejes que componen este ecosistema, con ejemplos reales de talento y empresas que ya están transformando la ciudad.

El primero de estos encuentros se llevará a cabo el próximo jueves, 15 de enero, en el Centro Internacional del Español (CIE-USAL) y dará comienzo a las 18:00 horas. Durante esta jornada se llevarán a cabo dos mesas redondas. La primera de ellas, contará con la participación de José Marcos Verdejo (CEO de Gastrointel), Juan Zamorro Tapia (directivo del Grupo Andrés) y Manuel Portillo (director corporativo de tecnología en el Grupo Global Exchange).

En la segunda mesa redonda se darán cita Raúl López (investigador en el Grupo BISITE USAL), Pedro Calero (director responsable del área de Sostenibilidad de la USAL) e Inés Llamas Ramos (investigadora en NEUROUSAL). Ambas mesas estarán moderadas por el periodista Félix Rivas.

Este encuentro también contará con una ponencia a cargo del CEO de Stemia, Juan Manuel Barrionuevo.

A través de Salamanca Tech, el Ayuntamiento de Salamanca, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de la Universidad de Salamanca, están realizando una fuerte y decidida apuesta por la tecnología y la innovación para posicionar a la ciudad como un referente internacional en emprendimiento, ciencia e investigación que generen oportunidades de riqueza y empleo.

Para conseguir este objetivo, Salamanca Tech está apostando por un modelo basado en el conocimiento, la industria biosanitaria, la logística y la economía verde, que se nutre del talento que sale de sus universidades y centros de investigación. Para ello se ha construido una red de infraestructuras especializadas en la transferencia de I+D al sector productivo, con capacidad para impulsar el desarrollo de nuevas empresas y atraer inversión.