"La humedad está dañando la piedra": alertan sobre el estado de conservación del Puente Romano de Salamanca

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha alertado este jueves del estado de conservación del Puente Romano de Salamanca y ha recordado que padece "problemas de humedad desde hace muchos años" y que necesita una "renovación" de su iluminación. La Asociación mostró el pasado 17 de diciembre, en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, su discrepancia sobre "la prioridad que el municipio da a la actuación estética" en la cara interior de los pretiles.

"Esta está motivada en la pérdida del mortero, el cual oculta canalizaciones y protege la piedra, las diferentes tonalidades que el mismo ha ido tomando tras intervenciones parciales. Es una actuación necesaria, deseable y aplaudida que debe considerarse de mantenimiento, de ahí la pequeña cuantía que requiere, como también debiera serlo la retirada de la vegetación que crece en el mismo puente y sobre la que no se está actuando tan pronto como aparece", han señalado.

Y han añadido que el Puente Romano de Salamanca, precisamente en la parte romana del mismo, la más próxima al casco histórico, "padece problemas de humedad desde hace muchos años y en cualquier época".

Vegetación en el Puente Romano de Salamanca

"Sea por fugas de una tubería interior, sea porque el agua desde la calzada percola hacia el intradós del puente", como apunta el ingeniero, historiador e influencer Isaac Moreno en el vídeo publicado el pasado 30 de diciembre en su canal de YouTube, se trata de "una deficiencia grave que está dañando la piedra con la que está fabricada la estructura en pie más antigua de la ciudad". "Esta es una cuestión que afecta de lleno a la conservación del monumento y que, sin olvidar otras actuaciones, debe priorizarse", han recalcado.

Otras actuaciones

La Asociación ha asegurado que "no acepta excusas ni relativiza este problema" y ha señalado que "procede que los responsables municipales, dado que el Puente Romano es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca, como los del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca, den instrucciones a los técnicos a su cargo para que trabajen en determinar el origen de esos chorreos y proceder a subsanar la deficiencia, con urgencia y de forma definitiva".

Además, ha hecho hincapié en que otras actuaciones que el Consistorio salmantino debería atender, con una visión integral sobre el Puente Romano, son las concernientes a su imagen y su divulgación, como serían "la renovación de la iluminación artística del mismo, por una más discreta y eficiente, y la revisión de la cartelería explicativa que, expuesta en la vía pública, sufre daños y debería ser cambiada a fin de no dar muestras de abandono".

Iluminación del Puente Romano de Salamanca

"No deja de sorprender que Salamanca, ciudad turística de interior, que cada año bate récord de visitantes, carezca de partidas económicas suficientes para mantener el patrimonio histórico-artístico, comenzando por el de propiedad municipal y anteponiendo las intervenciones de limpieza, mantenimiento y conservación a cualquier otra, sin reparo de que también deban ser atendidas con la debida celeridad", ha zanjado la Asociación en un comunicado.