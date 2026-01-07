El Bolsín Taurino Mirobrigense, 70 años dando oportunidades a los jóvenes aspirantes a torero: "Una referencia nacional"

El Bolsín Taurino Mirobrigense y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo han presentado el logo y el cartel conmemorativos del 70 aniversario del Bolsín, que abarca desde 1956 a 2026.

El acto se ha desarrollado en el salón de plenos de la Casa Consistorial, con la participación del teniente de alcalde y presidente de la Comisión Especial de Carnaval, Ramón Sastre, y miembros de la entidad.

Ramón Sastre ha destacado que el Bolsín es "una entidad, pero también es una familia" y ha subrayado su vinculación directa con el Carnaval del Toro.

También ha afirmado que "sin el Bolsín Taurino no habría precarnaval taurino" y ha señalado que el aniversario será "un año especial para el Bolsín Taurino, para Ciudad Rodrigo y para su carnaval".

El teniente de alcalde ha puesto en valor la trayectoria del Bolsín como "una referencia nacional", remarcando que durante 70 años ha dado oportunidades a jóvenes maletillas para cumplir "el sueño de llegar a ser figuras del toreo".

En ese contexto, ha felicitado a la organización por la elección de Julián López 'El Juli' y de la pregonera del aniversario, Beatriz Badorrey Martín.

El presidente del Bolsín Taurino Mirobrigense, Andrés Sevillano, ha presentado el cartel anunciador del 70 aniversario y ha agradecido el trabajo del grupo de bolsivistas encargado de su diseño.

También ha señalado que el cartel refleja "nuestro bonito maletilla, que es nuestra señal de identidad", y ha subrayado la voluntad de celebrar el aniversario con todos los mirobrigenses.

Sevillano ha recordado que los orígenes del Bolsín están en Ciudad Rodrigo y en un grupo de aficionados que impulsaron la fiesta taurina dentro del Carnaval.

Y ha indicado que, con el apoyo de instituciones y ganaderos, el Bolsín ha mantenido su esencia durante siete décadas, centrada en "ayudar a los maletillas" y en divulgar la actividad taurina ligada a la ciudad.

El presidente del Bolsín ha avanzado que la entidad continuará adaptándose a los tiempos actuales y mantendrá la programación de ocho tentaderos en los fines de semana previos al Carnaval.

Algunos de ellos se celebrarán fuera de Ciudad Rodrigo con el objetivo de difundir la labor del Bolsín y proyectar el nombre de la ciudad.

Durante el acto, Ramón Sastre ha anunciado que el Ayuntamiento realizará un "guiño" al Bolsín en el cartel taurino municipal de este año.

El fondo del cartel incorporará la lámina del Bolsín realizada por Carlos Medina, con la imagen de un joven toreando y la referencia visual al Bolsín Taurino, como reconocimiento a su 70 aniversario.

Dentro del programa cultural conmemorativo, el 25 de enero se celebrará en el Hotel Conde Rodrigo II el coloquio titulado 'La Fiesta de los Toros en la encrucijada de 2026'.

Esta tendrá lugar tras el tentadero y contará con la participación de los ganaderos Javier Sánchez Arjona y Alipio Pérez Tabernero, los toreros Damián Castaño y Juan Diego, y el periodista Javier Hernández, con moderación de Antonio Risueño Pérez.

El programa cultural se completará el 7 de febrero con la presentación del libro 'Juan José el torero', de Paco Cañamero, en el Hotel Conde Rodrigo II.

Se trata de una obra dedicada a la figura del torero Juan José y a su vinculación histórica con Ciudad Rodrigo y el Bolsín Taurino, en un acto que se enmarca en las actividades culturales del 70 aniversario.