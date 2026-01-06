La Salmantina reparte 200.000 euros con el 06703: "En Navidad dimos el tercero, dije que daría el primero, y lo he dado"

La fortuna volvió a sonreír a Salamanca en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño con la venta de un décimo del primer premio, el número 06703, agraciado con 200.000 euros, que fue despachado en un local de lotería y prensa situada en la calle Toro, número 77, con el nombre de ‘La Salmantina’.

El responsable del local, Ignacio, explicó a Ical que conoció la noticia prácticamente por las llamadas de los medios de comunicación, en una mañana marcada por la afluencia de clientes y el ritmo habitual del sorteo. “Me he enterado porque me habéis llamado vosotros, tenía mucha gente y casi no me ha dado tiempo a nada”, reconoció, señalando que posteriormente la Delegación de Loterías le confirmó oficialmente el premio.

El lotero mostró su satisfacción por haber repartido el primer premio del Niño apenas unas semanas después de haber vendido también un tercer premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. “En Navidad dimos el tercero y dije que iba a dar el primero, y bueno, pues lo he dado”, afirmó con una mezcla de sorpresa e ilusión, aunque admitió que, debido al frío, todavía no se habían acercado clientes a celebrar el premio al establecimiento.

En un primer momento, la información publicada en la web oficial de Loterías del Estado reflejaba también la venta del número premiado en un bar de Villares de la Reina. Sin embargo, según confirmaron posteriormente fuentes oficiales, esa referencia no aparece en la información definitiva del sorteo, por lo que no consta finalmente que se haya distribuido ningún décimo agraciado en ese municipio.