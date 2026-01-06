Un rey mago desata la polémica en Salamanca: acusan al PP de "manipular" la vestimenta de Gaspar

Recepción de los Reyes Magos de Oriente en el Ayuntamiento de Salamanca, en el día de ayer

La vestimenta elegida para el rey Gaspar durante la recepción oficial a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Salamanca ha desatado la polémica política.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reprochado al equipo de Gobierno municipal, del Partido Popular, que optara por vestir a Gaspar con una casulla con el escudo de Castilla y León en lugar de su atuendo tradicional, una decisión que los leonesistas consideran “insultante” y “una manipulación del nacionalismo ‘castellanoyleonés’ sin precedentes y que se pasa de la raya”.

Desde UPL critican que el Partido Popular haya sustituido el vestuario habitual de uno de los Reyes Magos por una indumentaria con simbología autonómica.

A su juicio, “la vestimenta de los Reyes Magos es algo que siempre fue y debe seguir siendo neutral en cuanto a simbología” y sostienen que el nacionalismo castellanoleonés “debe permanecer al margen y no utilizar a los Reyes Magos manipulando su vestimenta para fomentar sus intereses particulares”.

El presidente de Unión del Pueblo Leonés, el salmantino Carlos Javier Salgado, expresó su malestar a través de un mensaje en X en el que se dirigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

En ese mensaje advirtió de que “se os está yendo de las manos lo de hacer nacionalismo ‘castellanoyleonés’ a toda costa”.

Asimismo, preguntó públicamente a los populares: “¿Por qué habéis disfrazado a Gaspar con una casulla de Castilla y León?”, recordando con ironía que el rey Gaspar “era uno de los Reyes Magos de Oriente, no un consejero de la Junta de Castilla y León…”.

UPL enmarca este episodio en un clima de tensión previo entre ambas formaciones durante estas fiestas navideñas.

Recuerda que el inicio de la Navidad ya estuvo marcado por la publicación de un vídeo del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, en el que se refería a la Navidad como una celebración de la identidad autonómica, algo que también provocó malestar en las filas leonesistas.

Tras la nueva controversia en Salamanca, UPL apunta con ironía que “parece que el presidente del PP de Salamanca ha querido usar el Ayuntamiento para llevar a efecto las palabras de su secretario general autonómico, en el sentido de manipular lo navideño para intentar convertirlo en una fiesta de la inexistente identidad de la comunidad de Castilla y León”.