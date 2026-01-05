Un menor de 17 años resulta herido en un accidente entre una moto y un coche en Salamanca

Un menor de 17 años ha resultado herido en la tarde de este lunes, 5 de enero, tras una colisión entre un turismo y una moto en la avenida Lasalle de Salamanca.

Los hechos, según la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, han ocurrido en torno a las 16:13 horas, cuando se ha recibido una llamada avisando del accidente.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado hasta el lugar recursos para atender a la víctima, que había sido herida en un pie.