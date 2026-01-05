Un conductor de 96 años sufre una salida de vía y choca contra una farola en Santa Marta de Tormes

Un accidente de tráfico ha tenido lugar este lunes en Santa Marta de Tormes (Salamanca) a las 09:51 horas, en la glorieta de las Llaves de la Ciudad, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra una farola.

En un primer momento no se registraron heridos, por lo que se dio aviso a la Policía Local y se informó a la Guardia Civil de Tráfico.

Posteriormente, los agentes de la Policía Local solicitaron asistencia sanitaria para el conductor del vehículo, un hombre de 96 años, que se encontraba consciente pero refería dolor en el cuello y la espalda.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl para atender al conductor. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado.