Salamanca se prepara para la llegada de la nieve: recomendaciones y protocolo de actuación

El Ayuntamiento de Salamanca ha procedido al refuerzo de los servicios municipales que integran el protocolo de actuación ante precipitaciones en forma de nieve.

Esta decisión responde a la reciente alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología, lo que ha llevado al Consistorio a coordinar de forma exhaustiva las diferentes áreas municipales con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.

El despliegue técnico para afrontar estas inclemencias cuenta con una flota de una treintena de vehículos destinados al esparcido de sal y a la retirada de nieve de la calzada. En cuanto al factor humano, el dispositivo moviliza a más de 200 operarios equipados con dispensadores y cuchillas manuales.

Estos trabajadores se han organizado en turnos de mañana, tarde y noche, con la previsión de ampliar la plantilla si la evolución del temporal lo hiciera necesario. Además, se contempla la instalación estratégica de contenedores de 800 litros para asegurar el abastecimiento de sal en todos los puntos de la ciudad.

Según expone el Ayuntamiento, la prioridad de las máquinas y operarios será el despeje de los accesos a los hospitales y centros de salud, así como a los servicios de emergencias y protección.

Del mismo modo, se trabajará con especial intensidad en las rutas de los autobuses urbanos, los accesos a los colegios, las grandes avenidas y los puentes, elementos críticos para la movilidad urbana.

El operativo se ha diseñado barrio por barrio, de modo que cada vehículo tiene asignada una zona determinada para asegurar una cobertura total del mapa urbano.

En los lugares donde la maquinaria pesada no puede acceder por las características de la vía, los operarios de limpieza viaria realizarán el trabajo de forma manual siguiendo recorridos preestipulados. Para facilitar esta labor, se han establecido puntos de encuentro específicos donde el personal dispone de sacos de sal para la recarga inmediata de sus equipos.

Desde el Consistorio se ha subrayado que, más allá de la limpieza total de la nieve, el objetivo primordial es facilitar la comunicación y el tránsito seguro de los vecinos.

En este sentido, se recuerda a la población que tienen a su disposición el servicio municipal 010 para notificar cualquier incidencia relacionada con el tiempo en la vía pública, ya sea a través de llamada, correo electrónico o la aplicación móvil oficial.

Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, pidiendo extremar las precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Entre las recomendaciones principales destaca la importancia de no verter agua en la calle para evitar la inmediata formación de placas de hielo, el uso de calzado adecuado para prevenir caídas por resbalones y la conveniencia de salir a la vía pública únicamente si es imprescindible, haciendo uso de ropa de abrigo suficiente.