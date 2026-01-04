Los Reyes Magos visitan a los niños del Hospital Universitario de Salamanca para repartir regalos y mucha ilusión

Sus Majestades de Oriente han hecho una parada anticipada en su itinerario real para visitar, un año más, el Hospital Universitario de Salamanca.

Acompañados por sus pajes, los Reyes han transformado el pasillo principal del centro asistencial en un escenario de ilusión, instalando sus tronos al final del hall para recibir a los más pequeños antes de la gran noche.

Durante la mañana, entre las 12:00 y las 13:30 horas, más de doscientos niños y niñas de los trabajadores del complejo (CAUSA), han acudido junto a sus familias para conocer en persona a los reyes.

Los asistentes han tenido la oportunidad de entregar sus cartas, recibir los primeros regalos y fotografiarse con Sus Majestades. A la recepción también se han sumado numerosos profesionales del hospital, quienes han aprovechado el encuentro para trasladar sus peticiones reales.

La jornada continuará por la tarde, a partir de las 16:30 horas, con una visita de carácter más íntimo y emotivo. Los tres Reyes Magos recorrerán las áreas pediátricas del centro, incluyendo la UCI, Neonatos, el Bloque Obstétrico, Hospitalización de Pediatría y las Urgencias Pediátricas.

El objetivo es que los menores ingresados puedan sentir cerca la magia de estas fechas, recibiendo un mensaje de esperanza, ilusión y alegría que les ayude a sobrellevar su estancia hospitalaria.

Además de dar caramelos a los niños y sus familiares, también reparten ilusión a los profesionales con los que se vayan cruzando, alegrando la jornada a todos. Y, gracias a Cruz Roja Juventud, la Sonrisa de María, entre otros, les entregarán los primeros regalos recibiendo sonrisas de grandes y pequeños.