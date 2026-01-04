Carreteras de Castilla y León afectadas por la nieve: una cerrada y dos en nivel rojo

El fuerte temporal de nieve que azota la Península ha comenzado ya a generar complicaciones en la red viaria de Castilla y León, con sus efectos más severos este domingo en la provincia de Salamanca.

Según el último balance ofrecido por la Dirección General de Tráfico, la acumulación de nieve ha obligado a decretar el nivel negro en la carretera DSA-191, lo que supone el cierre total al tráfico a la altura del municipio de Candelario.

Esta interrupción afecta a un tramo de casi tres kilómetros entre el punto kilométrico 8 y el 10,6, donde la circulación está cerrada en ambos sentidos.

Además, la misma vía DSA-191, en sus primeros ocho kilómetros, está en nivel rojo, lo que obliga a todos los conductores de turismos a hacer uso de cadenas o neumáticos de invierno para poder avanzar. Los camiones y autobuses tienen prohibido el paso y la velocidad máxima para el resto de vehículos se ha limitado a los 30 kilómetros por hora.

Por otra parte, la carretera SA-203, de acceso a la Peña de Francia, también se encuentra bajo las restricciones del nivel rojo entre los kilómetros 8 y 12, con las mismas restricciones que la vía anterior.

En total, ya se contabilizan casi quince kilómetros de la red de carreteras salmantina afectados directamente por el temporal, 12 kilómetros en nivel rojo y 2,6 en negro.