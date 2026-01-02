Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán 1.200 kilos de caramelos en la cabalgata de Reyes de Santa Marta de Tormes

Melchor, Gaspar y Baltasar serán los grandes protagonistas del cierre de la Navidad en Santa Marta de Tormes. El municipio despedirá la programación festiva el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes.

Antes, Sus Majestades recibirán a los niños durante dos tardes consecutivas en el hall del Ayuntamiento, donde escucharán sus peticiones y recogerán cartas.

La recepción real se celebrará el sábado y el domingo de 17:00 a 21:00 horas. Los niños podrán entregar sus cartas y serán obsequiados con caramelos antes de la gran Noche de Reyes. Esta actividad se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la Navidad en la localidad.

Cabalgata de Reyes de Santa Marta de Tormes

El 5 de enero, la cabalgata comenzará a las 19:00 horas desde la plaza de España. Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por el alcalde y la Corporación municipal antes de iniciar el recorrido. Llegarán al municipio en la línea especial del autobús metropolitano Oriente-Santa Marta, operativa únicamente en esta fecha.

El itinerario oficial continuará por las calles Ricardo Marcos, Goya, Velázquez, Marcos Escribano, avenida Madrid y glorieta Santa Marta, para seguir por Virgen del Carmen, Doña Eloya, avenida de Naharros, glorieta de San Blas, glorieta de la Mujer Santamartina y finalizar en el pabellón Francisco Samaniego 'Fay'. Durante la cabalgata, se repartirán 1.200 kilos de caramelos, según informa el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Ante posibles incidencias climatológicas, se ha previsto un recorrido alternativo más corto, centrado en la avenida de Madrid, que también comenzará en la plaza de España.

La cabalgata contará con siete carrozas y unos 350 participantes. Entre ellos, 28 figurantes encarnarán personajes animados y superhéroes de Disney, Marvel y Warner Bros, animando a pequeños y mayores por igual.

Ese mismo día, a las 15:45, Sus Majestades realizarán la cabalgata social acompañados por la Corporación municipal. Visitarán la residencia de Las Camilas, la Casa Hogar Santa Teresa, el Centro Materno-Infantil Ave María, la residencia Ballesol y finalizarán en la residencia Colisée, cumpliendo con la tradición de llevar la ilusión a los centros sociales del municipio.