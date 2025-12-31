La Bonoloto de Nochevieja sonríe a Salamanca, que despide el año con un premio de categoría

Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería Marta Fernández Jara / EP

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 31 de diciembre ha dejado un premio de segunda categoría en Salamanca.

La combinación ganadora, con los números 35- 18- 11 -16 -38 -28 y complementario, el 6 y reintegro, el 5, ha repartido dos premios con cinco aciertos más el complementario, lo que corresponde a 88.434,99 euros de premio unitario.

En concreto, los dos acertantes han sido validados en el despacho receptor número 64.775 de Salamanca, situado en la Plaza de Barcelona, número 14. El segundo de los boletos acertantes ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Por su parte, en la primera categoría no ha habido boletos acertantes por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.700.000 euros.