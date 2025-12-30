El Ayuntamiento de Salamanca aprueba la cesión gratuita de una parcela a la AECC para construir un nuevo centro

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy la cesión gratuita del derecho de superficie de una parcela de titularidad pública a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), destinada a la construcción de un nuevo edificio de servicios integrales en la ciudad.

El terreno cedido cuenta con una superficie de 1.809,91 metros cuadrados y se sitúa en el Sector del Marín, estratégicamente ubicado junto a las calles Vargas Zúñiga y Antonio López Borrasca. Según el informe técnico y urbanístico del solar, la propiedad tiene una valoración de 1.500.625 euros.

El nuevo centro, que según la memoria del proyecto de la AECC recibirá el nombre de ‘espacio abierto’, nace con el objetivo de ampliar y mejorar la capacidad asistencial de la asociación en Salamanca.

Las nuevas instalaciones permitirán potenciar programas clave como el apoyo psicológico y social, así como reforzar las áreas de prevención, información y sensibilización para toda la ciudadanía.

La cesión de este derecho de superficie se ha estipulado por un periodo de 50 años, una fórmula que garantiza la estabilidad del proyecto a largo plazo mientras el Consistorio salmantino mantiene en todo momento la titularidad pública del suelo.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que esta colaboración refuerza el papel de Salamanca como un referente en la atención integral a pacientes oncológicos. La iniciativa asegura el uso social de un bien público, orientándolo directamente hacia el beneficio del interés general y el bienestar de los salmantinos.

IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género

Además, el pleno ha dado luz verde al IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca, un documento que nace tras un intenso proceso de participación con asociaciones de mujeres, universidades, sindicatos y empresas de economía social.

Con una vigencia de cuatro años, este plan no solo materializa el compromiso político con la equidad, sino que articula 88 medidas concretas para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar la seguridad institucional.

La estrategia municipal aborda la igualdad de forma transversal, comenzando por el urbanismo para incluir la perspectiva de género en las infraestructuras y servicios públicos.

En el ámbito social, el plan busca el empoderamiento y la participación femenina para romper la brecha digital, mientras que en el sector servicios se creará la marca de calidad ‘Establecimiento libre de violencia machista’ para la hostelería.

Asimismo, se impulsará la empleabilidad mediante distintivos para empresas con conciencia social y se fomentarán valores igualitarios en la educación y la cultura, poniendo en valor a mujeres invisibilizadas históricamente y reforzando su participación en el deporte. Finalmente, el documento potenciará la conciliación de la vida laboral y familiar como eje vertebrador de una sociedad más justa.