Ofrenda floral en homenaje a Unamuno en Salamanca para cerrar el 2025 y ensalzar su faceta como rector

Homenaje, como viene siendo costumbre, a Miguel de Unamuno en Salamanca. Todo con la tradicional ofrenda floral que va a tener lugar el 31 de diciembre para rendir tributo a su faceta como rector de la Universidad de Salamanca.

Por ello, la encargada de realizar la ofrenda en el 89º aniversario de su fallecimiento, va a ser la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la USAL, María Rosario Arévalo.

Acompañada por el alcalde, Carlos García Carbayo, la representante de la institución académica depositará la ofrenda a los pies de la estatua de Unamuno, obra de Pablo Serrano, situada junto a la casa en la que vivió y murió el célebre personaje en la calle Bordadores.

El tradicional acto, que dará comienzo a las 13:00 horas, organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno por undécimo año consecutivo, estará precedido por una recepción, que tendrá lugar en el Salón de Recepciones del Consistorio salmantino a partir de las 12:30 horas.

Como viene siendo habitual, en el marco del acto tendrá lugar una dramatización de uno de los pasajes de la vida de Miguel de Unamuno. Este año lleva por título ‘Diálogo con el maestro’ con guion dramatizado de Francisco Blanco Prieto y representado por el periodista Francisco Gómez Bueno (que además presentará el acto) y por el actor Jesús Sanabria Cauce. También intervendrá previamente el catedrático de la USAL, Román Álvarez.

La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Mario Vercher, pondrá la nota musical al evento. En concreto, antes de su comienzo interpretarán piezas del folclore salmantino como ‘Apañando aceitunas’, ‘En casa del tío Vicente’, ‘La Clara’, ‘Las exquisitas’, ‘A la Virgen de la Ermita’, ‘La bejarana’ y ‘Riberana (El burro de Villarino)’. Durante el transcurso del acto tocarán ‘Salamanca la blanca’ de J. Maestre. En la ofrenda sonará el himno de España. Y para finalizar será el turno de ‘Cabalgata real’ de Garrigos.

A la conclusión del acto se repartirá entre los presentes una tarjeta conmemorativa del homenaje con la imagen de la escultura de Pablo Serrano en el anverso y el retrato de Unamuno como rector pintado por Vidal González Arenal en 1924 en el reverso. Junto a este último se incluye un extracto del discurso pronunciado por don Miguel en la inauguración del curso académico 1934-35 en la Universidad de Salamanca con motivo de su jubilación el 29 de septiembre de 1934.