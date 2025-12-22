Salamanca canta quinto: diez décimos del 25412 reparten 60.000 euros

Salamanca volvió a colarse este lunes en el reparto de la ilusión navideña gracias al cuarto Quintos Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El número 25412 dejó en la ciudad un total de 60.000 euros, después de que se vendieran diez décimos, equivalentes a una serie completa, en una administración de la capital.

Cada décimo del 25412 estaba dotado con 6.000 euros, una cantidad modesta frente a los grandes premios, pero suficiente para alegrar la jornada a varios agraciados.

El número fue despachado en una administración de la calle Quintana, en pleno centro, donde el sorteo volvió a dejar ese ambiente tan reconocible del 22 de diciembre: llamadas apresuradas, brindis improvisados y la satisfacción de haber acertado, aunque fuera con un pellizco.

Con este quinto premio, Salamanca suma un nuevo episodio a su relación habitual con la Lotería de Navidad.