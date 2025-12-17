Mamma Mía!, uno de los musicales más vistos en el mundo, desembarca en Salamanca con siete funciones únicas

La música de ABBA convertirá el Centro de las Artes Escénicas y de la Música en una auténtica fiesta colectiva el próximo mes de enero. El CAEM acogerá ‘Mamma Mía! El Musical’, una de las comedias musicales más vistas del mundo, en torno a 23 grandes éxitos del mítico grupo sueco.

Canciones como Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All sostienen un espectáculo que ha marcado a varias generaciones. La propuesta combina humor, emoción y ritmo constante en un montaje que invita al público a cantar y dejarse llevar desde el primer minuto.

Así lo ha desvelado el concejal de Cultura, Ángel Fernández, junto a la actriz Gina Gonfaus y el actor Marc Parejo, protagonistas del espectáculo esta misma mañana.

El musical se define como un "maravilloso homenaje" a las madres y a las hijas, al amor y a la amistad que sobrevive al paso del tiempo. Es una comedia musical pensada para "todo tipo de edades y público", concebida para disfrutarse en pareja, en familia o con amigos.

La producción corre a cargo de ATG Entertainment, una de las grandes referencias del teatro musical internacional. La compañía ha firmado títulos de enorme éxito como Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda, Chicago o The Book Of Mormon.

Desde su estreno, más de 65 millones de espectadores han viajado a la idílica isla griega en la que se desarrolla la historia. El público ha conectado con sus personajes y se ha contagiado de una energía positiva que ha convertido a ‘MAMMA MIA!’ en un fenómeno global.

En el CAEM se ofrecerán siete funciones entre el 15 y el 18 de enero. Las entradas tienen precios de 45, 55 y 62 euros y ya están a la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

La historia gira en torno a Donna, una mujer independiente que regenta un pequeño hotel en una isla griega. Madre soltera, ha criado allí a su hija Sophie, que está a punto de casarse. Sin avisar a nadie, la joven decide invitar a tres hombres del pasado de su madre.

Sophie espera que uno de ellos sea su verdadero padre y pueda acompañarla al altar. Donna, a su vez, invita a dos amigas de la infancia. El reencuentro desencadena una cadena de situaciones que promete hacer reír y emocionar "a partes iguales".