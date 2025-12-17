Todos los detalles de la Cabalgata de Reyes de Salamanca: horario, recorrido y autobuses gratis

El Ayuntamiento de Salamanca ha preparado un programa "amplio y espectacular" para la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, el próximo 5 de enero.

La jornada comenzará a las 13:00 horas con la recepción de los Reyes en el Ayuntamiento, donde el alcalde les invitará a dirigirse a los salmantinos desde el balcón del Salón de Recepciones.

Los tres Reyes Magos guardarán un "asombroso parecido" con personas muy conocidas en la ciudad: Melchor con el interventor municipal José Joaquín González; Gaspar con el interventor de la Delegación de la Junta, Francisco Javier Gómez; y Baltasar con el presidente de la Asociación de Senegaleses, Cheikh Mbaye.

Tras este saludo real, la joven cantante Chloe DelaRosa ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor, un evento "para toda la familia" que fusionará música y baile.

A las 19:00 horas comenzará la cabalgata, con un séquito de más de 600 personas que partirá del Parque de la Alamedilla y recorrerá calles emblemáticas como la Plaza de España, Avenida de Mirat, Puerta Zamora, Paseo de Carmelitas, Plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, Plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, Plaza San Justo, Gran Vía y Plaza de España, para regresar finalmente al Parque de la Alamedilla.

Se habilitarán tres espacios reservados para movilidad reducida, en Pérez Oliva y Dimas Madariaga con Avenida de Mirat, Plaza de la Fuente y Plaza Mayor.

Además, un tramo del recorrido, en Prado y Juan del Rey, será "sin música" para facilitar la participación de personas con problemas sensoriales.

Los tres tronos reales, en forma de estrella, irán acompañados por nueve carrozas y ocho espectáculos de animación, con más de 6.000 kilos de caramelos para repartir.

Los autobuses urbanos serán gratuitos de 16:00 a 24:00 horas para facilitar el acceso de los espectadores a los diferentes puntos del recorrido.

La comitiva real

La comitiva comenzará con Thea, la diosa de la luz, de la compañía española Sarao, un espectáculo de calle con doce personajes y trajes iluminados con led.

Le seguirá la carroza ‘Cenicienta en su llegada a Palacio’, de 20 metros de largo y más de 3.000 bombillas, acompañada por seis coches clásicos del Museo de Historia de la Automoción.

A continuación, el espectáculo itinerante Abysses de la compañía francesa Remue-Ménage, con un cortejo luminoso formado por medusas, un hipocampo, carros y zancudos al ritmo de ‘Taikos’ y sonidos electrónicos.

Le seguirán la carroza del ‘Cartero Real’, la carroza ‘Puente de los ciervos’ de la Asociación Española contra el Cáncer y el pasacalles Los Lumens, de Planetarium, con cinco personajes gigantes.

La cabalgata continuará con la carroza ‘Hadas de campanilla’, el espectáculo New Wave de la compañía francesa Kalice, la carroza ‘Dragón Dralión’, de 28 metros y más de 8.000 bombillas, y el circo de Katerina de El Niño Lápiz.

También desfilarán la carroza ‘Barco Pirata’, la Agrupación musical La Expiración, dos carrozas de la Policía Local, treinta patinadores, el Triciclo Mágico y cuatro taxis adaptados con niños de la Fundación AVIVA.

La carroza ‘Casita de chocolate’, de 10 metros y 5.000 bombillas, precederá a los tres tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar, adornados con más de 5.000 bombillas led cada uno. Cerrará la comitiva el camión escala de los Bomberos Municipales.

Seguridad y limpieza

El Ayuntamiento desplegará un operativo especial con 65 agentes de la Policía Local, 52 voluntarios y efectivos de Protección Civil.

La limpieza se realizará antes y después del desfile, con sopladoras, barredora de calzadas y barrido manual para garantizar que el recorrido esté en perfecto estado durante toda la jornada.

El evento cuenta con la colaboración de Caja Rural, Grupo Mirat, Asociación Española Contra el Cáncer, Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, Grupo Feltrero, Asociación de Taxis, BMW, Hermandad de Jesús Despojado, Fundación Aviva, FAMASA, Vive Radio, Grupo Mini, Autoescuelas El Pilar, Salamanca de Transportes, Carrozas Rurro, Centro Comercial El Tormes e InternacionalWeb - Diseño Web & Marketing Online.