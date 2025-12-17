El Ayuntamiento de Salamanca subirá hasta un 4% los sueldos de sus empleados públicos hasta 2026

El Ayuntamiento de Salamanca aplicará la subida salarial a los empleados públicos aprobada por el Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, convalidado por el Congreso de los Diputados.

El concejal de Hacienda y Régimen Interior, Fernando Rodríguez, ha informado a los sindicatos con representación municipal de que las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán, en primer lugar, un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024.

Este incremento se abonará en la nómina de diciembre de 2025 al personal en activo. Afectará a los conceptos de salario base, antigüedad, complemento de destino y complemento específico, y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley.

Durante el ejercicio de 2026 se llevará a cabo el abono correspondiente al personal que haya causado baja a lo largo de 2025. En ese mismo ejercicio se regularizarán también los conceptos variables no actualizados del personal que continúe en activo en la plantilla municipal.

La medida se enmarca en el Acuerdo Marco con las organizaciones sociales para la mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía hasta el año 2028.

Además, el Real Decreto Ley contempla una subida salarial adicional del 1,5% a partir de enero de 2026. Con esta medida, el Ayuntamiento de Salamanca aplicará de forma íntegra el marco retributivo acordado a nivel estatal para el personal del sector público.