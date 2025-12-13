Vehículos ecológicos para la Policía Local y mejoras en las pistas de tenis: Salamanca avanza en sostenibilidad

El Ayuntamiento sustituye el vallado integral e incorpora iluminación LED en las tres pistas de tenis del polideportivo municipal Río Tormes

La Policía Local de Salamanca incorporará en los próximos meses un total de 28 nuevos vehículos ecológicos a su flota, dentro del compromiso municipal con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Se trata de 22 turismos tipo SUV y seis furgones, todos ellos con distintivos medioambientales ECO o de 0 emisiones, que sustituirán progresivamente a los actuales durante los próximos cuatro años.

En concreto, los nuevos turismos incluyen 16 vehículos patrulla y seis camuflados, mientras que los furgones se destinarán a distintos servicios operativos: una oficina móvil, dos vehículos de atestados, dos para transporte de personal y uno camuflado. Con esta renovación, el 72 por ciento de la flota de vehículos municipales será ecológica.

El contrato tiene una vigencia de cuatro años y un importe total de 1.971.409,44 euros. Al concurso público se presentó un único licitador, una empresa que también gestiona contratos similares para ayuntamientos como Madrid, Oviedo, Gijón, León, Guijuelo, A Coruña o Getafe, además de prestar servicio al Cuerpo Nacional de Policía y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Pistas de tenis

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado las obras de mejora en las tres pistas de tenis del polideportivo municipal Río Tormes, donde se ha sustituido el vallado integral, se ha incorporado iluminación LED y se ha instalado una nueva lona de ocultación para mejorar la visibilidad durante el juego.

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la funcionalidad, la seguridad y la calidad de uso de unas instalaciones que registran semanalmente 81 horas de utilización y más de 250 usuarios. La inversión municipal asciende a 82.714,78 euros y se enmarca en el Plan Director de Instalaciones Deportivas, dentro del compromiso del Consistorio con la promoción del deporte en todos los barrios y el acondicionamiento de las instalaciones municipales.

Con esta intervención, el Ayuntamiento da respuesta a las demandas de los clubes deportivos y de los usuarios habituales de las pistas, entre ellos el club Río Tormes Salamanca, que disponen ahora de un entorno renovado tanto para entrenamientos como para competiciones.

Además, en estas instalaciones se imparten semanalmente 10 horas de clases de tenis para 32 personas adultas y 6 horas dirigidas a dos grupos de escolares, dentro del programa municipal de Escuelas de Promoción Deportiva.