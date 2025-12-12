Mañueco presume del liderazgo de Castilla y León en el sector agroalimentario: "Es el segundo más potente de España"

Salamanca ha sido hoy el escenario de la celebración del 25º aniversario de Ternera Charra, con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien destacó que el sector agroalimentario de la Comunidad es "el segundo más potente de España" y líder en producciones como el vacuno.

En este contexto, Mañueco ha querido reafirmar su compromiso con la ganadería y subrayó que la Junta ha apoyado siempre al sector frente a retos como la sequía, los incendios, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la lengua azul.

También aprovechó su intervención para destacar las medidas técnicas, sanitarias y económicas que buscan garantizar la estabilidad de las explotaciones en la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco

Entre las actuaciones recientes, el presidente autonómico ha señalado la gestión de anticipos y ayudas de la PAC, la mejora de las ayudas a cebaderos, la puesta en marcha del Plan de Balsas, el impulso a infraestructuras ganaderas y el apoyo a razas puras.

Mañueco ha subrayado, además, la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, con una convocatoria que alcanza los 100 millones de euros. "Estas medidas buscan asegurar un sector moderno, competitivo y sostenible", ha asegurado.

En sanidad animal, la Junta ha constituido un Comité Técnico de expertos ante la peste porcina africana y aplicará medidas cinegéticas preventivas para facilitar la caza del jabalí. También ha actuado con rapidez frente a la influenza aviar y ha dictado resoluciones para proteger a la cabaña ganadera de la dermatosis nodular contagiosa.

El presidente de la Junta ha querido también destacar el peso de Salamanca dentro del sector ganadero, con más de medio millón de cabezas de ganado bovino, cerca del 10 % del censo nacional, y más de 5.500 explotaciones de vacuno.

Mañueco ha reconocido igualmente la labor de las más de 250 ganaderías y 114 explotaciones de cebo que integran la marca Ternera Charra, "un ejemplo del potencial ganadero de la provincia y de Castilla y León".

Y, finalmente, ha señalado que estas explotaciones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del medio rural, reforzando la economía local y la estabilidad de las comunidades rurales.