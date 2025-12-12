La luciérnaga de 5 euros que permitirá tener regalos de Reyes a niños vulnerables

La magia de la Navidad llega a la Residencia CleceVitam San Antonio con un mensaje claro: ningún niño debe quedarse sin ilusión.

Así que junto a la asociación Corazón y Manos, el centro lanza la campaña 'Enciende una Luz', destinada a menores en centros de acogida gestionados por Clece y a hijos de trabajadoras que han sufrido violencia de género.

El espacio se transforma en la Constelación CleceVitam, un universo solidario donde cada estrella simboliza un acto que ilumina vidas.

Vela Vitam

La acción central es la colecta para 'Los Reyes Magos de Corazón y Manos', que permitirá cumplir los deseos que los pequeños han escrito "con esperanza", apuntan.

Participar es sencillo y cercano. Con una donación mínima de cinco euros, cada colaborador recibe una luciérnaga artesanal, elaborada por los propios residentes.

Estas luces decorarán la residencia junto a un gran corazón creado por la gobernanta y representan 'la fuerza de la solidaridad y el poder de compartir esperanza'.

La campaña incluye además la Vela solidaria, que refuerza el mensaje de que cada luz encendida es 'una sonrisa que nace'. La iniciativa se extiende a otras ciudades para que compañeros de Valladolid y de otras zonas puedan sumarse a la causa.

"Para nuestros mayores, crear estas luciérnagas no es solo una manualidad: es una forma de sentirse parte de algo grande, de regalar ilusión a niños que lo necesitan. Cada luz que entregamos lleva un pedacito de su corazón", explica Estíbaliz De Frías, directora de la residencia.

Desde Corazón y Manos, asociación declarada de Utilidad Pública en 2021, recuerdan que "con tu ayuda, conseguiremos que la mañana del 6 de enero sea mágica para todos los niños".