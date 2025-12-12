Detenidos tres miembros de una banda criminal itinerante tras una peligrosa persecución de más de 9 kilómetros

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca han detenido a tres hombres que integraban un grupo criminal especializado en el hurto mediante el denominado 'método de la siembra' y que operaba por todo el territorio nacional. Los arrestos se produjeron tras un robo en Carbajosa de la Sagrada.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves en el aparcamiento de un establecimiento comercial, cuando una mujer fue víctima del hurto de su bolso mientras se disponía a subir a su vehículo.

La Guardia Civil explica que los autores actuaron de manera coordinada, donde mientras uno distraía a la víctima simulando la caída de unas monedas, otro aprovechaba para acceder por la puerta del copiloto y sustraer el bolso, y un tercero vigilaba las inmediaciones para evitar ser sorprendidos.

La rápida colaboración del personal de seguridad del centro permitió identificar el vehículo utilizado por los autores, lo que llevó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de búsqueda.

A continuación, la Agrupación de Tráfico de Béjar localizó el coche fugado en la N-630, cerca de Guijuelo, y comenzó la persecución con los agentes.

A pesar de las reiteradas señales y advertencias de los agentes para que se detuvieran, los detenidos huyeron a gran velocidad, circulando incluso en sentido contrario durante más de 9 kilómetros, con una conducción temeraria que puso en grave riesgo a otros conductores y usuarios de la vía, según apunta la Guardia Civil.

Además, los ladrones intentaron atropellar a un agente, lo que provocó la intervención de la patrulla de seguridad ciudadana de Guijuelo y de la Policía Local, que finalmente lograron detener a los tres ocupantes.

Los arrestados, residentes en Madrid y Guadalajara, formaban una célula itinerante con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Al cabecilla le constaban cinco requisitorias de detención vigentes emitidas por distintos juzgados.

Por estos hechos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, atentado a agentes de la autoridad, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, hurto, estafa bancaria y un delito contra la seguridad vial por no poseer nunca permiso de conducir.