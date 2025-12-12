El Ayuntamiento de Salamanca aprueba un presupuesto de 210 millones con los impuestos congelados

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2026, que crece un 5,43% respecto al año anterior hasta los 210.346.983,66 euros.

Las cuentas incluyen la congelación de los cinco impuestos municipales por duodécimo año consecutivo, extendida a la mayoría de tasas y precios públicos, según ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo durante el pleno.

El presupuesto prioriza la creación de empleo y la diversificación económica, con 3.601.611 euros destinados a promoción turística y gastronómica y a consolidar a Salamanca como ciudad del español, de congresos y Patrimonio de la Humanidad.

Se destinan además 1.986.726 euros para facilitar el acceso al mercado laboral de personas con especiales dificultades desde el CEFOL y 4.657.758 euros a contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social.

La Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica dedicará 1.910.000 euros a emprendimiento, formación e innovación empresarial, fomentando la transferencia de conocimiento a los sectores productivos.

También se refuerzan los programas de atracción y retención de talento, con 1.175.000 euros para la puesta en marcha de la Casa de la Ciencia.

En materia de industrialización, Salamanca Tech recibe 5.016.000 euros para el Puerto Seco, cuyas obras ya están adjudicadas, y a través de Zaldesa se destinan 8.347.489 euros para urbanizar 244.092 m² de suelo industrial.

Además, se reservan 1.530.872 euros para el centro tecnológico en el antiguo albergue Lazarillo (proyecto TRUST) y 805.950 euros para el centro de la Casa de la Juventud de Garrido (CoNEcta Salamanca), consolidando la red municipal de espacios para talento y emprendimiento.

Las políticas sociales concentran el 57,37% del presupuesto. La financiación de ludotecas y escuelas infantiles alcanza 3.005.641 euros (+38,2%). La dependencia recibe 8.798.171 euros para ayuda y comida a domicilio (+9,6%) y los programas para mayores, como Salamanca Acompaña, Edades y Vida Independiente, se refuerzan con 1.958.650 euros (+6,7%).

La protección social de personas y familias vulnerables se eleva a 2.669.605 euros y el apoyo a más de 120 entidades y asociaciones aumenta un 13%, hasta 4.476.987 euros.

En vivienda, se destinan 2.328.357 euros a rehabilitación y 2.385.709 euros a concluir y construir 88 viviendas de alquiler protegido, con al menos 222 plazas de aparcamiento.

El Ayuntamiento mantiene los servicios públicos de calidad y refuerza el empleo asociado, con una partida de personal que crece un 2,67% hasta 1.296.347 euros y 74.487.879 euros para limpieza, mantenimiento de alumbrado y zonas verdes, conservación de viales, transporte urbano y ayuda a domicilio.

Las inversiones en barrios alcanzan los 19.475.492 euros (+18,68%), que ascienden a 31.224.689 euros con la participación del Patronato de Vivienda y Zaldesa y a 35.871.351 euros incluyendo fondos europeos.

El crecimiento presupuestario se apoya en un repunte de ingresos corrientes (+4,22%) y de capital (+26,9%). Los ingresos propios se mantienen estables gracias a la congelación de impuestos y tasas durante doce años, periodo en el que el IPC acumulado ha sido del 27,4%.

Se mantiene la operación de crédito de 4.608.870 euros, equivalente a la amortización del ejercicio, dejando abierta su no formalización si el superávit de 2025 lo permite.

Con ello, la deuda municipal a finales de 2026 se situará en 64.855.340,63 euros, con una ratio de endeudamiento sobre ingresos corrientes del 35,11%, garantizando "la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento", han asegurado.