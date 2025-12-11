La fiesta universitaria más top de España vuelve a Salamanca: 30.000 estudiantes despedirán el año en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá el próximo jueves 18 de diciembre en el lugar donde todos los estudiantes universitarios quieren estar.

Vuelve el Fin de Año Universitario de Salamanca, una importante cita que reunirá a casi 30.000 estudiantes, entre residentes y visitantes de otras ciudades de España y del mundo, que celebra una tradición que combina música, espectáculo y un impacto económico y social "notable" para la ciudad.

Así lo han explicado el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz; el presidente de Confederación de Empresarios de Salamanca, Antonio Rollán; y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, quienes han presentado oficialmente la sexta edición.

Presentación del Fin de Año Universitario de Salamanca

Un evento organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería y con la colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, y del que aseguran que proyectará a la ciudad como un lugar "abierto, dinámico y volcado con su juventud".

El Fin de Año Universitario nació en 1997 como una iniciativa espontánea de estudiantes. Desde entonces, se ha consolidado como una tradición única que atrae a decenas de miles de jóvenes de todo el país.

Su objetivo es celebrar, dos semanas antes, la llegada del nuevo año, en un evento que ya se considera el más importante de España para la comunidad universitaria.

El acto central será totalmente gratuito en la Plaza Mayor, con especial atención a la organización y seguridad. Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y seguridad privada garantizarán un control riguroso en entradas y salidas, priorizando el desarrollo ordenado del evento.

La Plaza Mayor será el corazón de la celebración y permitirá que los 44 establecimientos del ocio nocturno cercanos continúen la fiesta una vez concluya la actividad principal.

El programa musical arrancará a las 20:30 horas con Mafalda interpretando su conocido tema 'Tu fan' y Chema Rivas, ganador de disco platino con 'Mil tequilas'. Completan el cartel Dani Serra, Alex Diez y el ganador del Concurso de DJs, certamen que ha movilizado la ciudad durante más de un mes y que culmina este jueves 11 de diciembre en Camelot.

En los accesos a la Plaza Mayor se entregarán paquetes gratuitos con gominolas para dar las doce campanadas, el momento más esperado de la noche.

Por segundo año consecutivo, Ávora participará en el evento con la distribución de 13.000 ceniceros portátiles reutilizables. La iniciativa busca promover conductas responsables y una correcta gestión de residuos, reduciendo el impacto ambiental de la celebración.

La organización subraya que la educación y concienciación son "herramientas eficaces" para mantener limpias las calles y proteger los espacios públicos.

El Fin de Año Universitario contará además con un punto violeta y mensajes constantes durante el espectáculo contra la violencia de género y a favor del consumo responsable de alcohol.

La organización agradece especialmente el esfuerzo de todas las instituciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Salamanca, Policía Local, Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y de limpieza.

La celebración de 2025 será posible gracias al patrocinio de Four Roses, FINI, RedBull, CocaCola, Estrella Galicia, Energía Duero y El Copeo de Tu Vida, así como la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, Cámara de Comercio, CES, Synim Project y Blabla Car.