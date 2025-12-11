Empresarios del Tíbet se interesan por el potencial industrial de Salamanca para futuras alianzas internacionales

Carlos García Carbayo con los miembros de la Asociación de Comercio Exterior y Economía de la Región Autónoma del Tíbet

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento a medio centenar de representantes de la Asociación de Comercio Exterior y Economía de la Región Autónoma del Tíbet, una organización provincial creada en 2014 para ejercer de puente entre el Gobierno regional y las empresas.

La delegación se encuentra de visita en la ciudad y ha mantenido una agenda centrada en oportunidades económicas y atractivos en la capital charra.

Los miembros del colectivo tibetano han recorrido los principales puntos turísticos de Salamanca y han conocido el avance de las obras del Puerto Seco, una infraestructura estratégica clave en el modelo logístico de la capital salmantina.

También han visitado el suelo industrial disponible para nuevas implantaciones empresariales, que el Consistorio considera una de las claves de la expansión económica del municipio.

Durante el encuentro, Carbayo ha destacado que Salamanca "es una ciudad cómoda, segura, accesible, con servicios públicos de primer nivel, que ofrece una calidad de vida extraordinaria para quienes nos visitan, nos eligen para formarse y, sobre todo, para quienes deciden invertir y desarrollar su proyecto vital con nosotros". Ha subrayado que la ciudad vive "una nueva industrialización" impulsada por la tecnología, la investigación y la logística.

El regidor charro ha presentado Salamanca como un destino propicio para la inversión y ha asegurado que los potenciales inversores "encontrarán seguridad jurídica y trato directo".

Además, Carbayo ha explicado que en Salamanca encontrarán suelo industrial "preparado, conectividad ferroviaria hacia los puertos atlánticos, servicios especializados para graneles y alianzas con proveedores y operadores; aquí, en definitiva, encontrarán un lugar en el que es fácil trabajar en equipo". La comitiva tibetana ha mostrado interés por estos desarrollos y por las posibilidades de una futura cooperación internacional.

La Asociación de Comercio Exterior y Economía de la Región Autónoma del Tíbet reúne principalmente a empresas exportadoras e importadoras, compañías de comercio fronterizo, entidades logísticas y firmas vinculadas al turismo.

Su misión es impulsar la transformación del comercio exterior tibetano mediante ferias, misiones internacionales y actividades de promoción dentro de China, así como reforzar la apertura económica de la región y su cooperación internacional.