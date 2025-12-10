Cuando Salamanca enseñó al mundo a pensar: 500 años de la Escuela que marcó la historia del humanismo

El Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León, las universidades de Salamanca y Pontificia y la Orden de los Dominicos han firmado hoy el protocolo que abrirá la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca, cuya celebración se desarrollará a lo largo de 2026.

El acuerdo recuerda la incorporación de Francisco de Vitoria a la Universidad en 1526, origen del movimiento intelectual que marcó la historia del pensamiento occidental.

La firma se ha realizado en el Convento de San Esteban y ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón; y el prior de los Dominicos, Manuel Ángel Martínez. Durante el acto, también se ha presentado la imagen promocional que acompañará la efeméride.

Firma del protocolo del V Centenario de la Escuela de Salamanca

Sobre la firma, Carbayo ha recordado que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, "en cuyo origen late el corazón de la Escuela de Salamanca".

El alcalde también ha destacado que las aportaciones de Vitoria situaron a la ciudad "en la vanguardia de las corrientes humanistas" y la convirtieron en "un lugar de referencia universal del conocimiento". Y el regidor ha avanzado que toda la programación municipal de 2026 incorporará referencias a la conmemoración.

El alcalde ha adelantado que uno de los actos más destacados del inicio del año será un videomapping en la fachada del convento de San Esteban, previsto para el primer trimestre.

La proyección repasará la trayectoria de Francisco de Vitoria y el peso doctrinal de la Escuela de Salamanca. La propuesta se integrará en una agenda ampliada que enlazará con todos los ciclos ya consolidados.

Dentro de la programación teatral del Liceo, se incluyen dos propuestas nacionales: la compañía Ron Lalá presentará ‘La Desconquista’ y La Escalera de Tijera pondrá en escena ‘La Loca Historia del Siglo de Oro’.

Además, el CAEM abrirá el segundo trimestre de 2026 con la versión sinfónica de ‘Malinche’. Los gestores municipales prevén que la efeméride marque la actividad cultural de la ciudad durante todo el año.

Como anticipo, el videomapping navideño de la Plaza Mayor incorporará desde esta tarde una referencia directa al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La pieza se proyectará hasta el 5 de enero y servirá de anuncio del calendario previsto para 2026. La Banda Municipal de Música ofrecerá a las 18.00 horas un concierto especial con un repertorio diseñado para complementar este avance.

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha recordado que el Gobierno autonómico ha expresado desde el inicio "su compromiso de apoyo y trabajo activo" a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

González Gago ha señalado que la efeméride supone "una excelente oportunidad" para actualizar el legado de la Escuela ante los desafíos actuales, entre ellos la defensa de los derechos humanos, el diálogo intercultural o la cooperación internacional.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha afirmado que hoy "se ha hecho historia" en el Convento de los Dominicos.

Corchado ha recordado que las aportaciones de los pensadores vinculados a esta tradición "revolucionaron la historia hace 500 años" y mantienen una vigencia evidente "aunque, lamentablemente, algunos tratan de echar por tierra" sus principios en un contexto internacional marcado por la violencia.

El rector de la USAL ha subrayado la necesidad de revitalizar el pensamiento de la Escuela y de situar de nuevo "al hombre en el centro".

Y ha insistido en la importancia del vínculo con América como elemento inseparable de esta corriente. Ha anunciado que, desde enero de 2026, el Estudio salmantino intensificará su programación con conferencias, congresos internacionales, cumbres, galas, actuaciones musicales, exposiciones y reconocimientos. También ha adelantado convenios de mecenazgo con la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Tatiana.

El rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón, ha explicado que la conmemoración supone "reconocer la vigencia sorprendente" de los planteamientos salmantinos ante los dilemas contemporáneos sobre libertad, gobernanza global y justicia económica.

Igualmente ha destacado el valor del pensamiento crítico y del diálogo interdisciplinar, así como una mirada humanista sustentada en la dignidad humana y el bien común.

García-Jalón ha avanzado que la Universidad Pontificia organizará en junio las ‘II Conversaciones de Antropología y Economía: la Escuela de Salamanca y su aportación intelectual’.

En octubre celebrará un simposio internacional sobre su proyecto antropológico. Además, participará, junto a las instituciones firmantes del protocolo, en el congreso internacional del V Centenario previsto para febrero y en un encuentro de marzo dedicado a la historia del pensamiento y la proyección de la escuela.

El prior de los Dominicos, Manuel Ángel Martínez, ha recordado que la Escuela de Salamanca tiene su origen en el Convento de San Esteban, donde se ha desarrollado el acto.

Martínez también ha destacado la condición de dominico de Francisco de Vitoria y ha señalado que el programa ‘Conversaciones de San Esteban’, iniciado en noviembre y vigente hasta febrero, se dedica íntegramente al V Centenario.

Igualmente, el prior ha explicado que el objetivo es continuar el legado de Vitoria y actualizar uno de sus ejes principales: la dignidad humana.

Y ha añadido que, para el teólogo, "todo ser humano tiene valor absoluto", y que este pensamiento, nacido de su fe cristiana, se articula de forma racional en su doctrina. La orden quiere reforzar la vigencia de la sociabilidad y la razón como atributos universales que fundamentan esa dignidad.