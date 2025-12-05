Zaldesa licita la explotación del Puerto Seco de Salamanca con concesiones de hasta 25 años

El consejo de administración de Zaldesa ha aprobado la licitación para la explotación de la Terminal Intermodal Ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca.

La concesión se otorgará en régimen de dominio público con un periodo mínimo de 10 años y máximo de 25, según el compromiso de inversión de los licitadores. La infraestructura se considera estratégica para reforzar el papel de Salamanca en la red logística nacional e internacional.

Los pliegos prevén una posible prórroga del 25% si el concesionario incrementa un 20% el tráfico comprometido y cumple de forma íntegra las obligaciones contractuales.

El objetivo es asegurar un modelo organizativo, comercial y operativo que garantice el funcionamiento de la terminal, logre altos niveles de rendimiento y potencie el posicionamiento en el mercado logístico.

Zaldesa busca atraer nuevos tráficos, consolidar el área de influencia del Puerto Seco y adjudicar la concesión a la propuesta de mayor utilidad pública.

El concesionario operará la terminal sin contraprestación económica por parte de Zaldesa, abonará un canon anual con tres años de carencia y deberá constituir una Sociedad Anónima de nueva creación con domicilio en Salamanca y objeto social exclusivo.

La puesta en marcha de esta concesión tendrá un impacto económico y social relevante. Entre los efectos señalados figuran la creación de empleo, la atracción de inversión privada, la mejora de la competitividad logística, la conexión reforzada con corredores europeos y la reducción de emisiones.

Zaldesa presenta esta iniciativa como un impulso decisivo para modernizar infraestructuras y consolidar al Puerto Seco como motor económico de Castilla y León.

Abastecimiento de agua en los barrios de Chamberí y Pizarrales

Renovación de tuberías César Real de la Riva

Mientras avanza este proceso en el ámbito logístico, el Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado nuevas obras para renovar la red de abastecimiento de agua en los barrios de Chamberí y Pizarrales.

Los trabajos ya están en marcha en las calles Gil González Dávila y César Real de la Riva, con un presupuesto de adjudicación de 369.310,09 euros. A continuación continuarán en San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León.

La intervención supone la renovación de 1.016 metros de tuberías. El Consistorio destaca que la actuación se suma a las ya ejecutadas durante el año en los barrios Blanco, Chamberí, Chinchibarra, La Vega, Pizarrales, Prosperidad, Vidal, además del paseo de la Estación y la calle Gran Capitán. Actualmente también se trabaja en El Rollo.

Con estas obras, la renovación de tuberías comprometida en el actual mandato supera los 15,6 kilómetros en 74 calles, con una inversión cercana a los 4,8 millones de euros.

La cifra continúa la línea del mandato anterior, cuando se sustituyeron 21,5 kilómetros en 106 calles con una inversión de más de 8,7 millones de euros.

El Ayuntamiento subraya que las mejoras en la red de abastecimiento desde la implantación del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017 han permitido un ahorro superior a 18,8 millones de metros cúbicos de agua, volumen que rebasa el consumo total de Salamanca en 2024.

Las roturas de tuberías se han reducido un 17,4% en 2024 respecto al año anterior y un 56,1% respecto a 2017. En el primer semestre de 2025, las 49 incidencias registradas son un 43% menos que antes del GAP.

El sistema inteligente regula y optimiza la presión en la red, prolonga en dieciséis años la vida útil de las tuberías y está monitorizado desde la planta potabilizadora, donde se reciben más de 10.000 datos diarios.

Esta vigilancia permanente permite minimizar averías, reducir pérdidas y limitar el número de sectores afectados en caso de incidencia.