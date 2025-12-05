Villarino de los Aires inaugura su nuevo centro de salud, un impulso decisivo para la comarca de Arribes

Villarino de los Aires vive este viernes una jornada de celebración con la inauguración del nuevo Centro de Salud, una infraestructura sanitaria moderna que viene a reforzar la atención primaria en uno de los municipios clave de la comarca de Las Arribes del Duero, que fue proyectada y ejecutada bajo el mandato de Julián Martín Jiménez.

Vecinos y representantes institucionales tanto de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Salamanca y autoridades locales, acudieron al acto, marcado por un ambiente de satisfacción y esperanza.

El nuevo edificio, situado en una zona de fácil acceso para la población, en las conocidas Eras y junto a la residencia de la tercera edad, cuenta con más de 1.200 metros cuadrados distribuidos en consultas de medicina general, enfermería, pediatría compartida, área de urgencias, sala de curas, servicios de rehabilitación y un espacio específico para programas de salud pública y atención comunitaria.

Nuevo helipuerto para el centro de salud de Villarino de los Aires

Su diseño, luminoso y funcional, apuesta por la eficiencia energética y la accesibilidad total, algo especialmente importante en una población con un notable porcentaje de personas mayores. Además de contar con un helipuerto para el helicóptero medicalizado del 112.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron que la apertura de este centro "supone una mejora real y tangible para toda la comarca" y responde a la necesidad de ofrecer una atención más cercana y de calidad en el medio rural. Subrayaron también que las nuevas instalaciones permitirán reforzar los servicios preventivos y el seguimiento de pacientes crónicos, reduciendo así la necesidad de desplazarse a Salamanca.

Por su parte, los profesionales sanitarios apuntan que el nuevo espacio mejorará notablemente el desempeño diario. "Disponer de equipamiento actualizado y salas amplias nos permitirá ofrecer una atención más humana y eficiente", explicó uno de los médicos del equipo asistencial, quien también destacó la importancia de contar con una sala de emergencias mejor dotada para responder a situaciones urgentes.

Los vecinos que acudieron al evento celebraron la puesta en marcha de unas instalaciones largamente esperadas. Para muchos, el centro no solo representa una mejora en la atención sanitaria, sino también un mensaje de apoyo al futuro del municipio. "Es una inversión en la vida de Villarino", comentaba una vecina emocionada.

El nuevo Centro de Salud comenzó a funcionar en días pasados, aunque lo hará de forma progresiva a lo largo de la próxima semana. Con su apertura, Villarino de los Aires da un paso adelante en la mejora de sus servicios esenciales y refuerza su papel como referente sanitario dentro del entorno de Arribes del Duero.