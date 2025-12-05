El PP defiende el autobús urbano de Salamanca, entre los mejor valorados del país y con un 98,7% de cumplimiento

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Salamanca ha acusado al PSOE de elaborar un "relato catastrofista" sobre el autobús urbano.

Los populares aseguran que se trata de un servicio fiable y moderno, situado entre los mejor valorados de España. Consideran que la posición socialista es "un intento desesperado de generar alarma donde no existe y una descripción inventada de un servicio que funciona, mejora y que cada día cuenta con más usuarios".

Los populares sostienen que la iniciativa del PSOE presentada al Pleno no busca mejorar la movilidad. Aseguran que pretende "desprestigiar" al autobús urbano y construir un mensaje que, según afirman, se desploma al contrastarlo con los datos. Señalan que los informes técnicos indican que el servicio cumple el 98,7% de las expediciones previstas y registra un 92,2% de puntualidad.

El PP destaca que las quejas han disminuido. En 2025 se contabilizan 218, un 16% menos que en 2024 y un 18% menos que en 2023, mientras crece el número de usuarios. Subrayan que estas cifras contradicen cualquier percepción de deterioro, ya que los registros muestran un funcionamiento estable y una mejora continuada.

El Grupo Municipal Popular reprocha al PSOE que centre sus críticas en tres líneas concretas. Afirman que los socialistas omiten que dos de los barrios mencionados han duplicado su oferta en los dos últimos años gracias a nuevas rutas. Insisten en que este refuerzo demuestra que el servicio evoluciona y responde a las necesidades de la ciudad.

Los populares señalan, además, el comportamiento de las líneas cuestionadas. La línea 10 cumple el 98,8% de sus expediciones y ha crecido un 8% en viajeros en la última década.

La línea 11 alcanza un 94% de cumplimiento y mantiene un incremento similar. La línea 13 registra un 97,5% de puntualidad y suma un aumento del 60% de usuarios en diez años.

"Si estas cifras les parecen un mal servicio, quizá deberían viajar más y exagerar menos", afirman.

El PP lamenta que el PSOE "intente crear conflicto donde no lo hay" y proyecte una imagen de deterioro que, según los populares, no comparten los vecinos ni los estándares nacionales.

Recuerdan que el servicio municipal figura entre los mejor valorados de España y mantiene unas tarifas de las más bajas del país.

Los populares acusan al PSOE de criticar sin fundamento la gestión local y guardar silencio ante la falta de conexiones ferroviarias dignas en Salamanca.

Responsabilizan al Gobierno central de esta situación y consideran que "si de verdad quisieran resolver problemas de movilidad, empezarían por exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez trenes y frecuencias que no maltraten a esta ciudad". Añaden que el PSOE "prefiere mirar para otro lado y atacar lo que sí funciona".

El Grupo Municipal Popular destaca que el autobús urbano está en revisión técnica permanente. Indican que se implanta la prioridad semafórica para reducir desvíos, que la línea 11 sumará un nuevo vehículo y que todos los barrios cuentan con cobertura completa y conexión directa con el Hospital.

Subrayan los populares que la flota es una de las más ecológicas del país y que la accesibilidad está garantizada en la totalidad de paradas y marquesinas.

Por estos motivos, el PP considera que la propuesta socialista de crear un grupo de trabajo responde a "un intento de justificar un diagnóstico falso". Sostienen que "mientras otros construyen problemas imaginarios, este Ayuntamiento seguirá construyendo soluciones reales".

Concluyen los populares que Salamanca dispone de "uno de los mejores servicios de autobús urbano del país" y que los datos demuestran su buen funcionamiento.