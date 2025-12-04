Un pueblo de Salamanca que lleva 30 años sin bar ofrece uno gratis: “Los gastos los paga el Ayuntamiento”

El pequeño municipio de Águeda (Salamanca), con apenas 110 habitantes censados, ofrece una oportunidad poco común: la cesión gratuita de la gestión de su bar y centro social, un espacio recién rehabilitado que pretende convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Se trata de un local de aproximadamente 120 metros cuadrados, totalmente reformado y equipado con cocina completa, dos cuartos de baño, zona de barra y salón, que puede dividirse en dos espacios.

La barra puede cerrarse para destinar el salón a eventos o reuniones, mientras que la instalación cuenta con dos neveras, mesas, sillas, taburetes y televisión. Además, está previsto instalar una bomba de calor, y existe la posibilidad de habilitar terrazas tanto al frente del edificio como a un amplio patio trasero.

El local también tiene capacidad para ofrecer comidas, con un requisito mínimo de apertura los viernes, sábados y domingos.

El alcalde de Águeda, Manuel Martínez, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que la iniciativa surge de la rehabilitación de la antigua escuela del pueblo, gracias a los programas de la Diputación de Salamanca para revitalizar espacios locales.

“Hemos adaptado lo que era la vieja escuela para uso vecinal. Ahora buscamos a alguien que gestione el espacio; todos los beneficios serían para esa persona, sin que el Ayuntamiento obtenga nada”, asegura.

Martínez recuerda que Águeda llevaba décadas sin un bar, desde que hace 25 o 30 años cerrara el último establecimiento del municipio. “La gente hace su vida en Ciudad Rodrigo, que está a solo 4 kilómetros, y aquí no había nada. Con este proyecto buscamos recuperar un punto de encuentro para la comunidad”, explica.

Celebraciones

El local no solo funcionará como bar. Su amplio salón ya ha servido para celebraciones y actividades infantiles, incluso con castillos hinchables durante las fiestas navideñas y de Semana Santa. “No se trata de hacerse millonario, sino de generar un pequeño negocio que aporte actividad social y económica al pueblo”, apunta el alcalde.

Águeda se encuentra en una zona de tránsito habitual de cazadores y mantiene actividad agrícola y ganadera, con el pantano del Águila y su red de canales cercana, lo que ofrece también oportunidades complementarias para quien gestione el bar.

Por el momento, la propuesta ha despertado interés: una pareja ha mostrado intención de asumir la gestión del local, con conversaciones ya programadas para formalizar el acuerdo.

Para Martínez, la prioridad es revitalizar la vida social de Águeda y ofrecer un espacio de convivencia para los vecinos: “Los domingos por la tarde, especialmente, es un punto de reunión para charlar, pasar un rato agradable y fortalecer la comunidad”.