Carbayo anima a "elevar el volumen del altavoz de la solidaridad, frente al ruido superfluo del yoismo"

Carbayo en la gala con motivo del Día Internacional del Voluntariado

El Ayuntamiento de Salamanca ha reconocido este jueves la labor altruista de 23 entidades, personas voluntarias y centros educativos con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre. El Teatro Liceo acogió un acto presentado por Edulogic Producciones y acompañado por las actuaciones de Sheila Blanco y Edwing Vladimir.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha asegurado que Salamanca es "un ejemplo en toda España por su estabilidad y concordia" y ha destacado que miles de vecinos "celebran cada día un pacto de solidaridad e intercambian tiempo por cariño y por sonrisas". El alcalde ha indicado que esta entrega no busca más que "la satisfacción de contribuir a mejorar la vida de otra persona".

Carbayo también ha alertado del "ruido superfluo del yoismo" que, según dijo, se impone en redes sociales. Animó a "elevar el volumen del altavoz de la solidaridad" porque, aunque la labor voluntaria "no genera grandes titulares", su presencia "siempre se nota y reconforta".

El Ayuntamiento presentó los datos del estudio El impacto del voluntariado en Salamanca, elaborado por estudiantes de Sociología de la Universidad de Salamanca. El informe refleja que 22.050 personas realizaron voluntariado en 2024, 2.137 más que en 2021, lo que supone un aumento del 10%. El número de voluntarios que participan de manera habitual alcanzó los 5.064, un 6,7% más.

El alcalde subrayó la contribución municipal. Las actividades formativas de la Agencia Municipal de Voluntariado y del programa Voluntas superaron este año los 2.000 participantes.

Entre sus áreas destacan el acompañamiento a mayores en soledad no deseada, la concienciación medioambiental y el apoyo a eventos culturales y deportivos solidarios.

La Bolsa Municipal de Voluntariado cuenta ya con 1.242 personas inscritas. Según el Ayuntamiento, ha cubierto el 100% de las setenta solicitudes específicas formuladas por entidades locales a lo largo del año.

Carbayo ha destacado también la labor con niños y jóvenes para inculcar valores sociales a través de talleres sobre medio ambiente, protección animal y apoyo a mayores.

El regidor anunció que en 2026, declarado Año Internacional del Voluntariado, el Consistorio aumentará las acciones de sensibilización bajo el lema Latidos solidarios.

Habrá un concurso escolar, un foro de experiencias, jornadas lúdicas y una campaña multicanal para difundir testimonios de voluntarios y entidades.

Después de la proyección del vídeo El Voluntariado en Salamanca 2025 y de la lectura del Manifiesto por el Voluntariado, comenzó la entrega de reconocimientos individuales. Recibieron distinción Asunción Sánchez Barbero, Begoña Martínez-Carbonell, Carolina Domínguez Arroyo, Charo González Ramos, Chema Vera Amaro, Emilio Cano Díez, Encarna Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier Suso Alea, Joaquín Martín Benito, Juan Carlos Prieto Torres, Juan Francisco Tetilla Peña, Manuel Ramos del Brío, María Adoración García, María Esperanza Pérez Fonseca, María Rosa Viloria Cordero, María Vanesa Vega Muriel, Piedad Sánchez Domínguez y Reyes Morán Flórez.

En la categoría colectiva se reconoció a Aspace Salamanca, Aspar La Besana y Salamanca Acoge. La Red de Voluntariado Social de Salamanca recibió una mención especial por sus dos décadas de trayectoria en la ciudad y su labor de coordinación.

El IES Lucía de Medrano obtuvo el reconocimiento a proyectos solidarios desarrollados en centros educativos, una modalidad que premia la implicación en la educación en valores.

También fueron finalistas el IES Mateo Hernández y el Colegio San Estanislao de Kostka, que, según el Ayuntamiento, evidencian la creciente participación de la comunidad educativa en el voluntariado.