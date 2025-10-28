Santa Marta inicia las obras para conectarse a la red de agua de Salamanca: "Zanjará uno de los problemas históricos"

El alcalde de Santa Marta de Tormes visita las obras para la conexión de la red de agua con Salamanca.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha presentado esta mañana el inicio de las obras para conectar la red de suministro de agua potable del municipio con la de Salamanca.

Este proyecto, con una inversión de más de 1,1 millones de euros, pondrá fin al "problema histórico" de la mala calidad del agua que ha afectado a los vecinos durante años, como así ha explicado el consistorio.

Como explicó el regidor, “esta es una iniciativa tan valiente como necesaria que llevamos mucho tiempo persiguiendo y que ha sido posible por la gestión política que nos ha permitido desarrollar este proyecto”, señaló Mingo.

La obra cuenta con un presupuesto total de 1.135.000 euros, posible gracias a un convenio de cooperación entre los Ayuntamientos de Santa Marta y Salamanca, la Junta de Castilla y León (a través del Somacyl) y la Diputación de Salamanca.

El Somacyl asumirá el 40% del coste, mientras que el Consistorio de Santa Marta afrontará el 60% restante. Mingo destacó que una subvención nominativa de la Diputación sufragará el 50% del proyecto global, facilitando la ejecución.

La conexión permitirá que el agua potable llegue al depósito regulador de Santa Marta desde la ETAP de la Aldehuela de Salamanca.

Esto implica la construcción de una nueva conducción de 3.252 metros desde la margen derecha del río Tormes hasta la calle Río Ubierna, además de la adaptación de la estación de bombeo. El plazo de ejecución estimado para estos trabajos es de ocho meses.

El alcalde recalcó que esta conexión es la "única alternativa viable" después de que inversiones previas de 350.000 euros en la potabilizadora local no lograran mejorar la turbidez, el olor y el sabor del agua.

Aunque la mejora en la potabilización podría conllevar un incremento en la tarifa, Mingo celebró que se cumplirá una "eterna promesa", permitiendo a la ciudadanía disfrutar de un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad, con "la misma agua que Salamanca".