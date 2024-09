El PSOE acusa a Javier Iglesias de "maquillar los datos y ocultar la realidad" sobre Salamaq

La polémica sobre Salamaq no ha finalizado con su cierre el pasado lunes, que venía lastrada por la polémica de la no invitación al ministro de Agricultura, Luis Planas. Sino que el PSOE de Salamanca arremete duramente contra el balance realizado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, al que acusa de "ocultar e ignorar" que la edición de este año ha sido la feria con menos visitantes desde hace 10 años y donde menos transacciones comerciales y dinero se ha movido en la subasta de ganado.

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha lamentado que Javier Iglesias "siga por la senda de la manipulación, la demagogia, el engaño y la utilización política y partidista" de un evento "tan importante para la provincia" como es la Feria Agropecuaria de Salamaq. Así, desde la institución hablan de 90.000 visitantes en esta edición de 2024.

En una nota de prensa, los socialistas afirman que, "lejos de lo dicho y la valoración final hecha por Iglesias sobre esta Feria", la realidad es que ha sido un evento con "el menor número de visitantes en los diez últimos años, y donde menos operaciones y transacciones comerciales se han hecho durante la celebración de la subasta de ganado, y esto, es lo que no ha contado y ha ocultado Iglesias".

No ha sido la mejor Feria ni mucho menos, tal y como ha defendido "falsamente" el presidente de la institución provincial, han denunciado desde el PSOE, "y las cifras aportadas por el señor Iglesias arrojan un sinfín de falsas verdades, datos maquillados muy lejos de la realidad", indican.

En esta línea, desde el Grupo Socialista en la Diputación han explicado que el balance realizado por Javier Iglesias "está inflado y muy por encima de la realidad" y las cifras verdaderas están muy por debajo de las dadas, "la hemeroteca no miente ni engaña" y este año han sido las peores que en las Ferias celebradas entre 2013 y 2019 puesto que en el 2020 no se organizó por la pandemia y en el 2022 no se facilitaron datos de asistencia.

"Y para muestra un botón". Frente a las palabras y la valoración hecha por el presidente, los socialistas han aportado lo que califican como "la única verdad".

2013: 120.000 visitantes y 388.920 euros en la subasta.

2014: 120.000 visitantes y 426.000 euros en la subasta.

2015: 125.000 visitantes y 433.000 euros en la subasta.

2016: 115.000 visitantes y 462.740 euros en la subasta.

2017: 115.000 visitantes y 368.340 euros en la subasta.

2018: Con la visita de los Reyes de España. 110.000 visitantes y 362.000 euros en la subasta.

2019: más de 100.000 visitantes y 300.220 euros en la subasta.

"Una Feria que va a menos"

Estos datos confirman que el señor Iglesias “ha tergiversado el resultado haciendo una interpretación forzada, errónea e interesada” y que la Salamaq 2024 se ha convertido en una Feria que va a menos “por la incapacidad en la gestión de la Diputación de Salamanca” con un programa de actividades “obsoleto y copiado de un año para otro y con problema existentes a los que no solo no se pone remedio sino que cada vez se agrandan más con los expositores de maquinaria a lo largo de los años y con grandes marcas eludiendo acudir a este certamen”

“Que nadie se engañe” por lo único que ha destacado la Feria Agropecuaria de Salamanca, concluyen desde el PSOE, ha sido por algo negativo, “el veto al ministro de Agricultura, Luis Planas, al que el Partido Popular, el señor Iglesias, acatando el mandato de su amo Mañueco, decidió no invitar”, evidenciando una “deslealtad institucional” nunca vista, además de un claro intento por hacer de esta Feria “SalamaPP, la fiesta del PP, un engaño al sector, algo que no se merecen ni los ganaderos ni los agricultores de Salamanca”.