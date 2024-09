El PSOE de Salamanca afea a la Concejalía de Igualdad convocar comisiones para exponer "decisiones ya tomadas"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca realiza una "valoración negativa" tras las dos reuniones convocadas por el Grupo Popular ayer lunes 2 de septiembre, el Consejo Sectorial de la Mujer y la Comisión Municipal de Violencia de Género, al considerarlas "reuniones de trámite para informar de decisiones ya tomadas, sin apenas contenido ni capacidad para poder realizar aportaciones, al realizarse apenas unos días antes del comienzo de las fiestas".

“La violencia de género no se toma vacaciones, aunque el equipo de gobierno sí se las haya tomado. El 18 de julio reclamamos a la concejala de Igualdad la convocatoria de la Comisión Interinstitucional, que no se había reunido en toda la legislatura y el 2 de agosto urgíamos a convocar el Consejo Sectorial de la Mujer, donde todas las organizaciones integrantes pudiéramos hacer propuestas para las Ferias y Fiestas, pero el PP ha retrasado estas reuniones para que no hubiera tiempo material de introducir aportaciones”, lamenta la concejala socialista María Sánchez.

Los socialistas expresan que tenían “con todos los meses que han retrasado estas reuniones deberían haber tenido tiempo de trabajar para ofrecer novedades, pero no ha sido así, vuelven a instalar únicamente un punto violeta y a repartir pulseras”.

La concejala María García explica que han sido críticas con que “únicamente se ha establecido un único punto violeta en la Plaza Mayor, que estará operativo desde una hora antes hasta una hora después de los conciertos, consideramos que es muy insuficiente que durante toda la madrugada no haya ningún punto al que acudir, en una ciudad que se caracteriza por su ocio nocturno. Los puntos violeta deberían ser itinerantes entre el recinto ferial, las casetas, los conciertos y las zonas de aglomeración, con una mayor franja horaria".

Un año y medio después desde que caducara el anterior Plan de Igualdad de la Ciudad de Salamanca, desde diciembre de 2022, han anunciado que se está trabajando en su elaboración. Los socialistas ya denunciaron el pasado mes de marzo la inacción del PP en el Ayuntamiento Salmantino al no haber pasado todo 2023 sin el nuevo plan sin respuesta entonces por parte de los Populares. Ahora advierten que “pasará también todo el año 2024 sin aprobar el Plan de Igualdad” y critican la “falta de planificación al dejarse caducar los planes durante años”.

Otra de las cuestiones tratadas ha sido el aplazamiento de la VII Carrera contra la Violencia de Género que se iba a realizar el 15 de septiembre, critican que no se conozca el destino de los fondos de la compra de camisetas. “Si es una carrera benéfica, los beneficios tienen que ir destinados a la lucha contra la violencia, no para la organización que debería pagar el Ayuntamiento”.