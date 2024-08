Elsa Pataky disfruta junto a otros conocidos actores de Salamanca y su gastronomía: "Gente bonita por ciudades bonitas"

Salamanca se ha convertido este fin de semana en el foco de todas las miradas. Y es que grandes actores y actrices han paseado por sus calles dejando atónitos a todos los que se cruzaban con ellos. Importantes nombres del panorama nacional como Elsa Pataky o Enrique Arce se han dejado ver el domingo disfrutando por las calles de la capital charra.

Una visita exprés que han realizado bajo el pretexto de la serie que están grabando en la localidad zamorana de Fermoselle llamada Matices. No son las únicas caras que se han dejado ver ya que Fariba Sheikhan, Juana Acosta, Miriam Giovanelli y el salmantino, que pudo hacer de anfitrión, Raúl Prieto, también han podido disfrutar de la Plaza Mayor y de sus impresionantes monumentos.

Por supuesto, han aprovechado para degustar un poco de la gastronomía local y es que eso es una parada más que obligatoria para todos los que acuden a la ciudad. En este caso, han optado por visitar el Restaurante Casa Paca, ubicado en la Plaza del Peso, 10. El gerente, Germán Hernández, celebraba por redes sociales la especial visita de los "mejores actores del panorama nacional" a su establecimiento. Y es que, afirma, "no se han podido resistir a las exquisiteces" de la Casa Paca.

El actor Enrique Arce también ha querido compartir por redes sociales los buenos momentos que han vivido por la ciudad castellana y leonesa. "Gente bonita paseando por ciudades bonitas. Cast de Matices descubriendo Salamanca", expresaba en la publicación. Además, hacía referencia a la frase sacada del latín: "Lo que natura no da, Salamanca no presta".

No han sido los únicos ya que el actor Maxi Iglesias también ha estado presente en Salamanca durante el domingo. Pese a que no ha posado en las fotos con sus compañeros, no ha querido dejar escapar la oportunidad de publicar algunas instantáneas de los lugares más emblemáticos de la ciudad como la preciosa Catedral, la Casa de las Conchas o la bella estampa de la Plaza Mayor iluminada.