La lesión de una acróbata provoca un cambio en las actuaciones de Volatiritormes en Santa Marta

Santa Marta de Tormes celebra desde el 26 de agosto y hasta el 2 de septiembre Volatiritormes, la 'VI Fiesta Internacional de saltimbanquis, volatineros y genios sin botella'.

Este domingo estaba previsto que actuaran en el municipio charro los suizos Circo Pitanga, sin embargo, debido a una lesión de las acróbatas la compañía no podrá actuar, como ha informado el Ayuntamiento de Santa Marta.



En su lugar, los integrantes de CIRK ABOUT IT, de España y Francia, serán los protagonistas sobre el escenario con un espectáculo protagonizado por las artes circenses.

Todos los espectáculos, que incluyen las artes circenses, el teatro, el género musical, la magia y el humor, comenzarán a las 21:30 horas –media hora antes que en pasadas ediciones- y se desarrollarán en la plaza de España, junto al Ayuntamiento, salvo las representaciones de la carpa que serán a partir de las 21:00 horas y se instalará entre la avenida de la Serna y el Paseo Río Tormes.

Sigue los temas que te interesan