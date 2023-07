Conoce los conciertos de música para las Ferias de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta los conciertos musicales programados para las próximas Ferias y Fiestas de Salamanca, del 7 al 15 de septiembre y que, salvo alguna novedad de última hora, están confirmados Malú, Vanesa Martín, Fangoria, Nancys Rubias, Juan Magán, Arde Bogotá, Nunatak y Café Quijano.

"Presentamos un avance con la programación de conciertos de septiembre a diciembre. Una programación que incluye una amplia variedad de estilos musicales y que se suman a los que ya hemos disfrutado en el primer semestre de 2023” ha dicho el alcalde.

Así, en cuanto a los que van hasta fin de año se encuentran: José Mercé, Juancho Marqués, Marc Seguí, Maldita Nerea, Uña y carne, Hens, Despistaos y los salmantinos How are blues, Sadia o Fran Colmenero. Mientras que en el Multiusos Sánchez Paraíso están programados los conciertos de Marea, El Barrio, Raphael y Galván Real. Y en el Palacio de Congresos actuarán: Ismael Serrano, Revolver, Alice Wonder y The Alchemy Project con un concierto homenaje a Dire Straits

En cuanto a las fechas, Vanessa Martín levantará el telón musical, con un concierto el 7 de septiembre en la Plaza Mayor. El viernes 8 subirán al escenario de la Plaza Mayor Fangoria y el grupo Nancys Rubias.

El sábado 9, el coso local acogerá el concierto de Malú, una cantante y compositora perteneciente a una de las grandes familias de artistas españoles. El domingo 10 actuará por primera vez en Salamanca Arde Bogotá, un grupo que bebe de diversos estilos y que pretenden aportar frescura al panorama indie en español con canciones potentes y letras de tinte generacional que no dejan indiferente a nadie. Contará con el grupo Nunatak como teloneros, una banda de folk rocképico formado por Adrián Gutiérrez, Alex Dumdaca, Gonzalo Ruiz, Fernando Besada y Pedro Hernández.

La música electrónica llegará el jueves 14 de septiembre de la mano de Juan Magán, el artista español líder en el mundo digital, por lo que acumula numerosos discos múltiple Platino y Diamante. Los conciertos de ferias los cerrará el 15 de septiembre Café Quijano quien está inmerso en una nueva gira.

cartel conciertos salamanca

Plaza Acústica

Desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de septiembre la Plaza Mayor se convertirá en una plaza acústica. El lunes está programado un concierto en el que se fusiona el flamenco y los ritmos cubanos protagonizados por la cantante Argentina y el grupo Son cubano. El martes será el turno para el jazz de la Bob Sands Big Band acompañados de la cantante Marina Ferrer. Y el miércoles actuará el grupo Soul Teller.

La cantaora de flamenco Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, se adentra por primera vez en el mundo de la música latina con espectáculo titulado “Idilio” de Flamenco & Son Cubano con la colaboración de la banda Son de Cuba & Compañía, y de sus músicos habituales de flamenco. Argentina hace que sus directos sean inolvidables, vertiginosos, profundos, abiertos al gran público, didácticos, mucha emoción desde el primer minuto. Una experiencia única verla en directo. Dos nominaciones consecutivas a los Latin Grammy en 2013 y 2015.

La Bob Sands Big Band es sin duda una de las grandes orquestas de jazz de nuestro país. Cinco saxos, cuatro trombones, cuatro trompetas, una guitarra, un piano, un contrabajo y una batería capaces de compactar el sonido como si de un perfecto bloque de hormigón se tratara y, junto a ellos, la voz de Marina Ferrer. En su trayectoria la Big Band ha tenido la oportunidad de acompañar a músicos como Rick Margitza, Tony Hadley, Julián Maeso, Antonio Serrano, Kirk Macdonald, Paul Ferguson, Gary Smulyan, Marshall Gilkes, Nicole Henry, Pedro Ruy Blas, Deborah Carter, Laika Fatien, Karita Boronska, Javier Navas, Marta Carlim, Bertín Osborne o Francisco entre otros

Desde Londres su lugar de residencia habitual, Miguel Angel Julián o lo que es lo mismo Soul Teller (narrador de historias del alma) se embarca en su gira con su nueva Super Banda, donde el feeling, la diversión y la interacción con el público están garantizadas. Está celebrando su aniversario de más de tres décadas componiendo y cantando Soul, Rock, R&B, Funk…dentro y fuera de nuestras fronteras. Acompañado de super banda de Soul & Rock, SOUL TELLER es seguramente el front-man más potente del panorama musical actual. Ha trabajado y compartido escenario con artistas legendarios como Percy Sledge, Bonnie Tyler, Solomon Burke o Rod Stewart, con sus más de diez discos editados y sus treinta años de carrera entre Londres, Memphis y Madrid hacen que no haya audiencia que se le resista.

Grupos de música salmantinos

Un año más, el parque Elio Antonio de Nebrija se convertirá en uno de los escenarios de ferias de los grupos salmantinos con cuatro actuaciones programadas, del 7 al 10 de septiembre.

El día 7 será el turno para el grupo 1945, que es el resultado de la unión de 5 músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil…). Abanderan una mezcla de metal/Power/thrash ecléptico lleno de fuerza y velocidad. Han actuado en el Festival Extremúsika (junto a artistas como Marea o Celtas Cortos), además de acompañar en los escenarios durante el verano a grupos consolidados como Mago De Oz, Mojinos Escozíos, Sober, Lujuria y Heretic Order. Después de una pequeña gira por España y el Reino Unido 1945 lanza su álbum “Heavy Metal is nor for sale”, once canciones de puro heavy metal.

El día 8 actuará el grupo Silver Route Blues Band. Su nombre hace referencia tanto a la Ruta de la Plata, por estar afincados en Salamanca, como a los cruces de caminos de los que hablan las canciones de Rober Johnson. Tras la adaptación de clásicos de blues, rock y soul, comienza una nueva etapa de esta banda con la composición de temas propios para dar un salto cualitativo en su carrera musical.

El día 9 actuará Crashers, un grupo de música incluido dentro del género pop-rock que versionan temas de grupos de la década de los 60 tales como Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Shadows o Creedence y de intérpretes españoles como Bruno Lomas o Miguel Ríos, ofreciendo un repertorio muy atractivo y variado.

Y el día 10 será el turno para Carameloraro, una banda salmantina de rock and roll que tiene como referencia a los grandes del género (Fito, Loquillo, Los Zigarros), con una estética enérgica, irreverente y muy viva, ofrecen un directo dedicado al público, con el objetivo de hacer disfrutar de un espectáculo que derrocha actitud y ganas de vivir. Fueron finalistas del III Concurso de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

El Patio del DA2 también acogerá dos conciertos el sábado 9 de septiembre. Los Justicieros que ofrecerán una actuación en la que se combina la cumbia y el rock. Y los valencianos Baketà Reggae Fusion que nos traerán Ecos de Otro Carnaval, temas originales y versiones del Axé Music, mezclando el reggae con el samba.

La Plaza Barcelona acogerá los conciertos de los grupos salmantinos Sonidos de Sótano y La duda ofende, ambos formados por antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música.

“Grease, el musical”

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá seis funciones del espectáculo “Grease, El Musical”, basado en una de las películas musicales más taquilleras de la historia, entre el 14 y el 17 de septiembre.

Situado a finales de los años 50 en el instituto Rydell High, un grupo de estudiantes de clase obrera navega por conflictos atemporales, como las complejidades de la presión de grupo, los valores personales, la amistad, el amor, los devaneos sexuales de la adolescencia y la conciencia de clase, lo que le convierte en el musical adolescente por excelencia y la hace permanecer eternamente joven.

Una banda sonora con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías son arropadas por una súper producción que no dejara indiferente a nadie.

Las entradas para este espectáculo tienen un precio entre 45 y 55 euros y están a la venta en www.ciudaddecultura.org y en la taquilla del Teatro Liceo.

Conciertos de otoño

Tras las ferias y fiestas de septiembre continuará la oferta musical del Ayuntamiento de Salamanca con dieciocho conciertos programados de diferentes estilos: flamenco, rap, hard rock, pop, rumba, ritmos latinos, blues, góspel, rock, hip hop o música electrónica.

En el Multiusos Sánchez Paraíso están previstos los conciertos de Galvan Real (7 de octubre), Marea (28 de octubre), Raphael (4 de noviembre) y El Barrio (16 de diciembre).

En el CAEM serán los conciertos de José Mercé (21 de octubre), Maldita Nerea (25 de noviembre) y Chicago Mass Choir-gospel (22 de diciembre).

En el Palacio de Congresos actuará: The Alchemy Project con un homenaje a Dire Straits (22 de septiembre), Alice Wonder (26 de noviembre), Ismael Serrano (15 de diciembre) y Revolver (22 de diciembre.

Y en la Sala B serán los conciertos de los salmantinos How are blues y Sadia (30 de septiembre) y Fran Colmenero (27 de octubre). También están programados el de Marc Seguí (7 de octubre), Hens (10 de noviembre), Uña y carne (17 de noviembre), Despistaos (25 de noviembre) y Juancho Marqués (16 de diciembre).

