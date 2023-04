El jurado popular considera a 'El Vinas' y su mujer, 'La Rocío', culpables matar a tiros a ‘El Chispi'

El jurado popular, en su veredicto leído finalmente este sábado, considera a 'El Vinas' y su mujer, 'La Rocío' culpables de un delito de asesinato con alevosía por la muerte a tiros de 'El Chispi' el pasado 29 de enero de 2020 junto al centro de salud del salmantino barrio San José. Los otros tres acusados, 'El Rafi', 'La Susana', y 'La Samira' fueron absueltos de todos los pronunciamientos, salvo el primero, condenado por conducción ilegal.

Un portavoz dio lectura a las conclusiones, punto por punto, alcanzadas por el jurado tras encerrarse a deliberar a mediodía del viernes. Las efectuar los pronunciamientos, procedió a fundamentar de forma somera las causas del veredicto. Así, mencionó como pruebas tenidas en cuenta para condenar a 'El Vinas', sobre el que además pesa un agravante por disfraz, el vídeo de la farmacia en el que se aprecia su movimiento hacia el lugar del crimen coincidiendo con una llamada de su mujer recogida por la compañía telefónica. La triangulación de las antenas le ubicaba allí, así como los testimonios de la viuda y de un hombre que le vio huir armado hacia la calle Maestro Luna. En último término, hizo alusión a las escuchas practicadas a su otro hijo, el menor, que también le incriminaban,

'El Vinas' fue condenado como autor material de los disparos recibidos por el 'El Chispi' como el segundo pistolero en actuar aquella trágica mañana. El primero, su hijo 'El Pepón', se quitó la vida en la cárcel palentina de Dueñas, dejando una nota en la que confesaba su autoría y, aunque su participación no ha sido juzgada, disparó a cara descubierta. La otra condenada como autora, aunque no material, es su mujer, 'La Rocío', quien, según el jurado, mintió al argumentar que acudió al centro de salud a hacerse una prueba de embarazo, permaneció media hora “en actitud vigilante”, según demostraron las cámaras, y su llamada coincide con el movimiento del otro condenado hace la zona donde se produjeron los disparos.

Además, de tener en cuenta el agravante de disfraz en el caso de 'El Vinas', pues consideraron probado que iba con el rostro cubierto, dejando ver solo la parte de la nariz y los ojos, aceptaron el de alevosía puesto que 'El Chispi', cuando fue atacado, iba con su hija en brazos, con lo que fue imposible defenderse, ya que le dispararon por la espalda. No consideraron, por contra, demostrado que hubiera ensañamiento, como solicitaba la acusación particular, puesto que las periciales señalaron en la práctica del juicio que la muerte, y por lo tanto el fin del sufrimiento, se produjo al segundo disparo. No aprecia, eso sí, ningún eximente por alteración psíquica como su había pedido su defensa.

En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal solicita para 'El Vinas' un total de 24 años y tres meses de cárcel, 22 por el asesinato de 'El Chispi' y dos más por tenencia ilícita de armas, además de tres meses por un delito de lesiones cometido contra su hija. Por otro lado, solicita el alejamiento de diez años de la viuda y su hija, mismo periodo por el que interesa su marcha de Salamanca, además de solicitar 150.000 euros de indemnización. La acusación particular eleva su petición a 28 años en total, de los que 25 corresponden al delito de asesinato y tres al de tras a las armas. Pide tres meses de multa por las lesiones leves a la niña.

En el caso de su mujer, 'La Rocío', el fiscal pide 18 años de prisión por un delito consumado de asesinato, y dos años más por el delito de tenencia ilícita de armas, como titular, que lo era, del sótano trastero en el que se hallaron en la entrada y registro de la Policía. Por su parte, la acusación particular pide la misma pena que para su marido, 'El Vinas' por el asesinato alevoso, las lesiones y las armas. En total, 28 años más la multa con idéntica distribución.

El Ministerio Fiscal, en el caso de 'El Rafi' le pide seis meses por conducir sin carné, como reconoció en su testimonio ante el jurado y por el que será condenado por el magistrado, como sí confirmó en el acto. Pena que se añadirá a la que ya está cumpliendo por conducción temeraria. La acusación particular también reclama esta pena. Finalmente, en el caso de 'La Samira' y 'La Susana', el jurado eximió su responsabilidad en todos los pronunciamientos.

La defensa de los dos condenados, eso sí, tras solicitar el tipo mínimo penal para sus representados ya avanzó su intención de interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El juicio quedó visto para sentencia a la espera de que el magistrado instruido en la causa aplique las correspondientes penas en la redacción de su sentencia.

Los hechos revisados durante esta semana en la Audiencia Provincial de Salamanca, ubicada en la Gran Vía, se remontan al 29 de enero de 2020 cuando, hacia las 13.45 horas, dos pistoleros abrieron fuego contra 'El Chispi' a la salida del centro de salud del salmantino barrio San José mientras iba acompañado por su mujer y llevaba a su hija, de entonces once meses, en los brazos.

Sigue los temas que te interesan