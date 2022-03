Mercasalamanca inicia la semana con un volumen de entradas “muy cercano a la normalidad”

Mercasalamanca inició la semana con un volumen de entradas “muy cercano a la normalidad”, tal y como confirmaron a Ical fuentes del nudo logístico comercial de la capital del Tormes. Se mantiene de este modo la tendencia establecida al final de la pasada semana cuando el movimiento de mercancías se encaminó hacia alcanzar el flujo habitual.

Como cada lunes no hay pescado, eso sí, porque no se sale a faenar en domingo, pero las frutas y hortalizas no escasean. Cierto es que las mismas fuentes aseguraron hoy que hay “un poquito menos” de producto respecto a lo que marcaría la normalidad, aunque lejos de los problemas que causó a principios de la semana la falta de camiones en la ruta desde Almería.

Hoy comienza la tercera semana de paros en el transporte y, según los convocantes, la huelga se mantendrá al menos hasta mañana. Tras conseguir una bonificación en el precio de los carburantes, los profesionales del transporte pretenden conseguir que el Gobierno garantice la prohibición de contratar sus servicios a pérdidas.

