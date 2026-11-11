El historiador Paco Álvarez presenta ‘Roma underground’ para cerrar el programa cultural de La Olmeda

La Diputación de Palencia, dentro de la programación cultural “Cvltvro” que cada año prepara para potenciar el conocimiento y disfrute público del yacimiento arqueológico de la Villa Romana La Olmeda.

También, del apasionante tema de la antigua Roma, ha organizado para cerrar el ciclo de 2026, una interesante convocatoria que tiene que ver con el lado menos conocido del imperio.

El Centro Cultural Provincial de Palencia servirá en esta ocasión de escenario este sábado 14 de noviembre para que el historiador y divulgador, Paco Álvarez, se convierta en el protagonista especial de la clausura, con una charla magistral y con la presentación de su obra ‘Roma underground.

El lado oculto del imperio’, donde repasa aspectos muy interesantes sobre la antigua civilización romana.

‘Roma underground’

Publicado en 2024 por la Editorial Edaf en su colección Crónicas de la Historia, es un fascinante recorrido por los aspectos más desconocidos y apasionantes de la antigua civilización romana. En esta obra, el divulgador e historiador Paco Álvarez aleja la lupa de los grandes monumentos e hitos oficiales para sumergir al lector en las subculturas, los enigmas urbanos y la cotidianidad que palpitaba bajo el suelo de la Roma clásica.

Con un tono fresco, ameno y riguroso, el autor desvela cómo era la vida en los subterráneos, el funcionamiento de sus complejas infraestructuras y la intrahistoria de los ciudadanos comunes, delincuentes, cultos clandestinos y leyendas que habitaban entre las sombras de la capital del Imperio.

A través de sus páginas, Álvarez rescata la voz de las clases populares y de los olvidados por la historiografía tradicional, trazando un puente directo entre las costumbres subterráneas de la Antigüedad y nuestra propia sociedad contemporánea.

La actividad se enmarca dentro del ciclo Legere, que pretende acercar el patrimonio y la historia antigua al público general a través de figuras clave de la divulgación histórica en España.