Herido un camionero tras salirse de la vía con su vehículo en la A-62 en Torquemada

Un varón de unos 45 años resultó herido leve este martes tras sufrir una salida de vía con el camión que conducía en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Torquemada (Palencia).

El suceso se produjo en torno a las 17.43 horas en el punto kilométrico 65, en sentido Palencia, cuando el vehículo se salió de la calzada.

Como consecuencia del impacto, parte de la barrera de seguridad salió despedida al otro lado de la autovía y alcanzó a otro camión que circulaba en sentido Burgos, que resultó dañado y quedó obstaculizando la circulación.

El accidente provocó tráfico lento en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 64 y 66, con el carril derecho afectado en sentido Burgos y nivel de servicio amarillo, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2.