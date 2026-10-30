La Diputación concede a través de una nueva línea de ayudas 210.608 euros a 16 entidades locales para retirar y sustituir cubiertas con amianto de edificios municipales Cedida

Entra en vigor: ayudas para retirar tejados con amianto de edificios municipales de 16 localidades

La Diputación de Palencia ha concedido 210.608 euros en ayudas a 16 entidades locales de la provincia para retirar cubiertas de fibrocemento con amianto de edificios e instalaciones municipales y sustituirlas por otras libres de este material.

La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), beneficia a 15 ayuntamientos y a la Junta Vecinal de Valdecañas de Cerrato.

Del total concedido, 205.208,38 euros se repartirán entre los consistorios beneficiarios, mientras que los 5.400 euros restantes corresponden a Valdecañas de Cerrato.

La convocatoria, puesta en marcha este año por la institución provincial, contaba inicialmente con un presupuesto de 800.000 euros.

Las ayudas permitirán actuar en edificios muy diversos, desde naves municipales y locales de uso múltiple hasta instalaciones deportivas y espacios destinados a prestar servicios a los vecinos.

Entre los proyectos previstos figuran la renovación de la cubierta del graderío del campo de fútbol de Guardo, la del matadero municipal de Osorno la Mayor y la de los locales municipales de Aguilar de Campoo.

También se sustituirán las cubiertas de la nave polivalente de Abia de las Torres, la nave municipal de Mazariegos y el albergue de Villada. La lista de actuaciones incluye, además, el punto limpio de Villarramiel, las aulas musicales de Venta de Baños y el edificio de usos múltiples de Valdecañas de Cerrato, entre otros inmuebles.

Los municipios que recibirán estas subvenciones son Abia de las Torres, Aguilar de Campoo, Baltanás, Bárcena de Campos, Belmonte de Campos, Castrillo de Villavega, Dueñas, Guardo, Husillos, Mazariegos, Osorno la Mayor, Paredes de Nava, Venta de Baños, Villada y Villarramiel. A ellos se suma la Junta Vecinal de Valdecañas de Cerrato.

Empresas especializadas

La retirada del amianto deberá realizarse a través de empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que tendrán que cumplir las medidas de seguridad y salud establecidas en la normativa.

Una vez retirado el fibrocemento, los edificios deberán contar con nuevas cubiertas resistentes y libres de este material.

La Diputación financiará hasta el 80% del coste aceptado para retirar las cubiertas, con un límite de 20 euros por metro cuadrado.

Para instalar los nuevos tejados, la subvención podrá cubrir hasta el 50% del presupuesto, con un máximo de 40 euros por metro cuadrado.

Esta línea de ayudas forma parte del Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la institución provincial y busca facilitar a los municipios unas obras que requieren empresas especializadas y una inversión importante. El objetivo es mejorar la seguridad y las condiciones de los edificios públicos y avanzar en la eliminación de materiales que pueden suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente.