Una colisión entre un tractor y un turismo en un pueblo de Palencia deja dos heridos

Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre un tractor y un turismo en la PP-9535, en Villaumbrales (Palencia), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 19:38 horas y se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un hombre y a una mujer de unos 70 años, que han resultado heridos.

Se ha dado aviso a Tráfico de Palencia y a Sacyl.

Otro accidente en Burgos

A las 19:45 se ha producido una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 232 de la A-1, en Villariezo, sentido Burgos donde, como ha informado el 112, han resultado heridas leves otras tres personas.

Se ha dado aviso a Tráfico de Burgos y a Sacyl.